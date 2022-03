"The Batman" thu về 128 triệu USD trong dịp cuối tuần, giới chuyên môn nói gì?

Bộ phim "The Batman" đã thu về 128,5 triệu USD từ 4.417 rạp chiếu ở Bắc Mỹ khi ra mắt dịp cuối tuần này, đánh dấu cho sự khởi đầu ấn tượng nhất năm 2022. Bên cạnh đó, đây là bộ phim ra mắt trong đại dịch thứ hai vượt qua mốc 100 triệu đô la chỉ trong dịp cuối tuần, bộ phim đầu tiên đạt được điều này là "Spider-Man: No Way Home" với 260 triệu USD.

Nhờ những đánh giá tích cực, "The Batman" đang là một con bài chủ lực của Warner Bros. Hãng phim đã chi tới 200 triệu USD để sản xuất bộ phim và chi thêm số tiền "khủng" cho chi phí quảng cáo và phân phối. Đưa Batman lên màn ảnh rộng không hề rẻ và đạt được lợi nhuận không hề dễ dàng.

Tại phòng vé quốc tế, "The Batman" kiếm được 120 triệu USD từ 74 thị trường khác nhau nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 248,5 triệu USD. Warner Bros từ chối ra mắt bộ phim ở Nga sau chiến sự giữa nước này và Ukraine nổ ra vào tuần trước.

Người Dơi Robert Pattinson và Miêu Nữ Zoë Kravitz trong The Batman. Ảnh: Warner Bros..

Jeff Goldstein, Chủ tịch phân phối nội địa của Warner Bros. cho biết: "Thật vui khi công chúng đón nhận bộ phim. Điều đó báo hiệu tốt cho việc ra mắt phim tại rạp chiếu. Nó giúp cho việc truyền thông trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Trước "The Batman", các phim có doanh thu cao nhất của hãng phim kể từ tháng 3/2020 là "Godzilla vs Kong" (100 triệu USD ở Bắc Mỹ) và "DUNE" (109 triệu USD ở Bắc Mỹ).

Sau khi ra mắt, bộ phim đen tối về hiệp sĩ bóng đêm của thành phố Gotham nhận được những đánh giá tích cực. Cây bút Pete Debruge của Variety cho rằng, The Batman là tác phẩm "có căn cứ, tàn bạo kéo dài gần ba giờ". Nhà phê bình nhận định, phim sẽ thay đổi khái niệm về siêu anh hùng.

"Khán giả đang xem tác phẩm điện ảnh thực thụ, điều mà các phim siêu anh hùng trước đây không làm được", cây bút Jeffrey Zhang của Strange Harbors bình luận. Màn thể hiện của Robert Pattinson cũng nhận ý kiến tích cực từ các nhà phê bình. "Màn trình diễn của Pattinson có thể gây tranh cãi. Phiên bản Batman giận dữ, sẵn sàng phát điên khiến khán giả liên tưởng đến Joker của Joaquin Phoenix và phù hợp với hướng đi của kịch bản", Film School Rejects nhận xét.