Thêm 42 “mắt thần” giám sát an ninh ở Hóc Môn

Để tiếp tục phát huy hiệu quả "camera an ninh", UBND xã Tân Thới Nhì (Hóc Môn, TP.HCM) vừa lắp đặt thêm 42 mắt camera tại các giao lộ lớn kết nối đường giao thông giữa xã Tân Thới Nhì với huyện Củ Chi và các xã lân cận.

Đây là công trình thực hiện thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, Đại hội Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, công trình này góp phần giúp xã tiếp tục giữ vững, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới trong thời gian tới.

Tổ chức lắp đặt camera an ninh tại Hóc Môn. Ảnh: T.C.L

Theo UBND xã Tân Thới Nhì, thời gian qua, với hình thức vận động xã hội hóa, các chi bộ, ban nhân dân và ban công tác mặt trận 8 ấp của xã đã lắp đặt hơn 153 mắt camera an ninh, với tổng số tiền khoảng 400 triệu đồng. Mô hình đã thực sự có tác dụng tốt, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Thông qua "camera an ninh", các thông tin, hình ảnh người dân cung cấp, lực lượng công an xã đã chủ động phát hiện, ngăn chặn, nhận dạng, theo dõi, bắt giữ các đối tượng nghi vấn, xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm về an toàn trật tự và giao thông.

Thực tế cho thấy, việc lắp đặt camera an ninh trên các tuyến thuộc địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tốn nhiều kinh phí. Tuy nhiên, lực lượng công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu Đảng ủy - UBND xã chỉ đạo các các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân về lợi ích, hiệu quả của việc gắn camera an ninh để người dân ủng hộ, tự nguyện đóng góp kinh phí lắp đặt.

Ấp Tân Lập là địa bàn khá rộng, có nhiều tuyến đường thông với các địa bàn khác nên thuận lợi cho các đối tượng tội phạm hoạt động. Đến nay toàn ấp đã có 21 camera, với tổng kinh phí thực hiện là 65 triệu đồng. Các camera này được kết nối hình ảnh trực tiếp vào màn ảnh chung đặt tại trụ sở ban nhân dân ấp.

Ông Lâm Văn Nhật - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận ấp Tân Lập cho biết, nhờ hệ thống camera giúp công tác phòng chống tội phạm được tốt hơn, giảm các loại tội phạm trên địa bàn và tai nạn giao thông.

Ông Lê Văn Thành - Trưởng ban nhân dân ấp Tân Lập thông tin thêm, từ khi lắp đặt đến nay, qua trích xuất dữ liệu từ camera đã giúp lực lượng công an xử lý được 4 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.