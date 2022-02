Theo chân sinh viên đi tìm nhà trọ: Không nhanh là... hết phòng!

Nhà trọ sinh viên cháy phòng, chật kín khách cho thuê

Sáng 15/2, nhiều trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội bắt đầu đón sinh viên quay trở lại học tập trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Do lượng sinh viên đông, lại ồ ạt trở lại cùng lúc khiến nhu cầu tìm phòng trọ tăng cao, các phòng trọ cũng vì thế mà “cháy phòng”.

Theo khảo sát của phóng viên, nhiều nhà trọ trên các con phố Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Trần Quốc Vượng,.. gần Học viện Báo Chí, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Ngoại Ngữ, Khoa Luật - Đại học Quốc Gia Hà Nội đều đã kín phòng.

Nhiều tờ quảng cáo cho thuê nhà trọ được dán chi chít trên tường. Ảnh: Hồng Ngọc.

Tại các con ngõ trong làng Cốm Vòng (Trần Thái Tông, Cầu Giấy), mặc dù có rất nhiều áp phích cho thuê nhà trọ dán trên tường nhưng khi gọi vào số điện thoại liên lạc, hầu hết chủ trọ cho biết đều đã hết phòng hoặc nếu không thì chỉ còn lại vài phòng trọ không khép kín. Những phòng trọ này được cho thuê với giá rẻ, chỉ từ 1triệu - 1,3 triệu nhưng vô cùng ẩm thấp và không đủ đồ dùng thiết yếu.

Theo chân chủ nhà trọ, chúng tôi đi vào căn nhà 4 tầng tận sâu bên trong đường làng Cốm Vòng. Theo chủ nhà trọ, ngôi nhà này tới thời điểm hiện tại là đã kín phòng, nếu không nhanh chân thì người khác sẽ lập tức thuê mất. Phòng ở đây có giá từ 1,8 triệu đồng, nhưng nếu ở 2 người thì tăng lên 2 triệu đồng. Tính thêm chi phí sinh hoạt, điện, nước, mỗi tháng người thuê phải trả khoảng 2,5 triệu đồng. “Nhà này chủ yếu là cho sinh viên thuê, mấy hôm nay rất nhiều bạn đến xem phòng, ưng là chốt luôn. Nếu đồng ý thuê phòng thì cọc trước tiền 1 tháng là có thể dọn đồ vào ở”.

Theo quan sát của phóng viên, phòng trọ khá bé lại không khép kín, 3 phòng chung 1 nhà vệ sinh, khu nấu ăn được thiết kế bằng vài chiếc bàn gỗ đặt ngoài hành lang rộng chừng 2m. Không gian khá ngột ngạt, chiếc cầu thang duy nhất trong nhà chỉ vừa vặn cho một người đi.

Theo chủ nhà trọ, căn nhà này lúc nào cũng kín khách, tuy nhiên cao điểm đợt vừa rồi do sinh viên nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách thuê giảm sâu. “Một tuần trở lại đây, lượng sinh viên thuê nhà trọ ồ ạt tăng cao trở lại, ngày nào cũng có khách đến xem phòng. Đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn 1 phòng duy nhất”, chủ nhà trọ hào hứng giới thiệu.

Nhiều phòng trọ đều đã kín phòng. Ảnh: Hồng Ngọc

Bắt đầu treo biển tìm nhà trọ từ cuối tuần trước, ông Lê Văn Vinh, chủ nhà trọ trên đường Trần Thái Tông cho biết đây là dịp để nhà trọ của ông “thu hồi vốn”. Nhà trọ này gồm 5 tầng, bao gồm 7 phòng với diện tích mỗi phòng khoảng 20m2. Tuy giá phòng khá cao, dao động từ 2,5 triệu đồng - 3 triệu đồng/phòng nhưng lại nằm gần các trường đại học lớn nên vẫn được nhiều sinh viên lựa chọn. “Khách thuê phòng của tôi chủ yếu là sinh viên, đợt dịch vừa rồi mấy bạn về quê hết nên chỉ còn 2 phòng thuê, phòng trọ trống gần hết. Vài ngày gần đây, nhiều sinh viên bắt đầu quay trở lại thuê phòng, từ sáng đến tối lúc nào cũng có người đến xem”. Theo ông Vinh, đến thời điểm hiện tại, nhà trọ của ông đều đã được đặt cọc gần hết, chỉ chờ sinh viên từ quê lên ở.

Tất bật trang hoàng lại nhà trọ để đón sinh viên

Biết tin sinh viên bắt đầu quay trở lại trường học trực tiếp, bà Nguyễn Thị Thọ cho người sơn sửa và tổng vệ sinh lại các phòng cho thuê. Khu nhà trọ được thiết kế theo hình chữ U với 3 dãy nhà 4 tầng do một tay bà quản lý. Khi được hỏi về số lượng phòng còn trống, bà cho biết cả dãy nhà trọ này chỉ còn 3 phòng trống. Giá phòng tùy thuộc vào số người ở và trang thiết bị trong phòng.

Các phòng đều được trang bị bình nóng lạnh và gác xép với giá 2,3 triệu đồng/ phòng nhưng nếu lắp thêm điều hòa thì chi phí là 2,5 triệu đồng. Các phòng trọ ở tầng cao nhất thì có giá rẻ hơn, khoảng 2 triệu đồng / phòng. Giá điện là 3.500 đồng/ số và nước 25.000 đồng/ khối. Theo bà Thọ, giá phòng hiện tại là phù hợp với sinh viên và không tăng so với thời điểm trước dịch.

Phòng trọ được sơn sửa lại gọn gàng trước khi đón sinh viên. Ảnh: Hồng Ngọc

Người thuê phòng ở đây không chỉ có sinh viên mà còn có cả người đi làm, lao động từ quê lên. Sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán, hầu hết sinh viên sẽ quay trở lại trường học, người lao động trở lại thành phố tìm việc làm. Bởi vậy, nhu cầu tìm phòng trọ tăng lên rất mạnh.

Sáng 14/2, nhiều trường Đại học thông báo cho sinh viên quay trở lại trường, trong đó có thể kể đến Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Công nghiệp Hà Nội, Ngoại giao, Điện lực, Mở, Văn hóa, Xây dựng, Mỏ - Địa chất, Lâm nghiệp, Công nghệ Giao thông vận tải... Dù bắt đầu đón sinh viên trở lại, có trường cho toàn bộ học trực tiếp ngay, có trường chia thành các nhóm, mỗi nhóm đi học sau 1-2 tuần, kéo dài đến cuối tháng 2 và đầu tháng 3.



“Nếu thuê phòng thì người thuê sẽ được kí hợp đồng tử tế và đảm bảo về an ninh. Không dễ gì tìm được một phòng trọ với khung cảnh thoáng mát rộng rãi như thế này đâu. Các bạn không nhanh là với tầm giá ấy vài ngày nữa đảm bảo không có phòng mà thuê”.

Do dịch bệnh nên thời gian trước, có vài phòng để trống do sinh viên về quê. Đến thời điểm hiện tại thì hầu hết cả 3 dãy trọ đều đã kín phòng. “Phòng kia vừa được cho thuê với giá 2,7 triệu cho 3 người ở. Đều là sinh viên thuê cả đấy”, bà Thọ vừa nói vừa chỉ tay sang phía đối diện.

Phòng trọ liên tiếp kín phòng khiến sinh viên rơi vào tình trạng “tìm đỏ mắt”. Bạn Nguyễn Thu Hương (18 tuổi), tân sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết do chưa thông thạo đường Hà Nội nên việc tìm phòng trọ với em vô cùng khó khăn. Nhận được thông báo trở lại trường từ ngày 14/2, một tuần trước Hương đã cùng bố xuống Hà Nội tìm phòng trọ.

Áp phích cho thuê phòng trọ dán chi chít nhưng hầu hết đều đã hết phòng hoặc phòng không được như ý nên em vẫn chưa thuê được phòng. Những căn phòng Hương tìm được đều đã xuống cấp, không đảm bảo an ninh, còn các nhà cho thuê căn hộ mini thì lại vượt quá điều kiện kinh tế em có thể chi trả. “Sau cùng, em đã quyết định ở ký túc xá của trường do không tìm được phòng trọ như mong muốn. Thật may là kí túc vẫn còn phòng, nếu không em cũng không biết phải làm sao”.

Bà Thọ giới thiệu phòng cho khách thuê. Ảnh: Hồng Ngọc.

Tìm nhà trọ từ lâu đã là nỗi ám ảnh đối với nhiều sinh viên. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi sinh viên ồ ạt quay trở lại trường khiến các phòng trọ cháy phòng, nỗi ám ảnh này càng tăng lên gấp bội.