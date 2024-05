Thí sinh tự do có được xét học bạ năm 2024, có được cộng điểm ưu tiên không?

Xét học bạ là hình thức được nhiều thí sinh lựa chọn trong mùa tuyển sinh 2024. Nhiều trường đại học xét tuyển học bạ không phân biệt thí sinh phải tốt nghiệp năm nào. Thí sinh tự do vẫn được xét học bạ năm 2024, tuy nhiên, cần lưu ý kỹ thông tin về cách tính điểm xét học bạ cũng như các điều kiện kèm theo theo quy định của từng trường.

Theo thông báo của Bộ GDĐT, thí sinh đang học lớp 12 sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ 2/5 đến 17h ngày 10/5/2024 theo hình thức trực tuyến. Trong thời gian này, thí sinh thi tự do thực hiện đăng ký thi bằng hình thức trực tiếp tại các đơn vị do Sở GDĐT quy định, như vậy, thí sinh tự do nộp hồ sơ dự thi tại địa điểm do Sở GDĐT quy định.

Thí sinh tự do sẽ được cấp tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi THPT năm 2024 khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Thí sinh tự do được hiểu là người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh đăng ký dự thi tại địa điểm (gọi là nơi đăng ký dự thi) do Sở GDĐT quy định.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023 tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hưng



Hồ sơ đăng ký thi THPT 2024 của thí sinh tự do như sau:

- Đối với người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước, hồ sơ gồm:

2 phiếu đăng ký dự thi giống nhau.

Bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu (gọi chung là bản sao) học bạ THPT hoặc học bạ giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với giáo dục thường xuyên do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp.

Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

File ảnh (hoặc 2 ảnh 4x6 trong trường hợp đăng ký dự thi trực tiếp) kiểu căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.

Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 hoặc nơi thí sinh đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực.

Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận hoặc do sở GDĐT nơi thí sinh đã dự thi xác nhận trong trường hợp thí sinh dự thi tại tỉnh khác.

Thí sinh tự do có được cộng điểm ưu tiên năm 2024 không?

Theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT, thí sinh tự do thi tốt nghiệp THPT vẫn được cộng điểm ưu tiên khu vực nếu thuộc đối tượng được cộng, điểm ưu tiên khu vực theo các mức: 0,25 điểm (khu vực 2), 0,5 điểm (khu vực 2 nông thôn) với 0,75 điểm (khu vực 1).

Tuy nhiên, từ năm 2023, thí sinh chỉ được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp. Như vậy, nếu thi lại một năm, thí sinh tự do vẫn được hưởng chính sách cộng điểm ưu tiên khu vực. Tuy nhiên, thí sinh tham gia xét tuyển đại học từ năm thứ 3 trở lên, sau khi tốt nghiệp THPT sẽ không được cộng điểm ưu tiên.

Với điểm ưu tiên theo đối tượng, Bộ GDĐT vẫn giữ mức điểm cộng tùy đối tượng và không phụ thuộc vào năm thí sinh tốt nghiệp.