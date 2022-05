Những năm gần đây, phân khúc nhà ở vừa túi tiền ngày càng khan hiếm, thậm chí biến mất tại TP.HCM. Ảnh: Quốc Hải

Nguồn cung nhà giảm một nửa, phân khúc "vừa túi tiền" biến mất

Tại hội thảo "Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực bất động sản" diễn ra sáng nay (27/5), TS Trần Du Lịch, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) nhấn mạnh, thị trường bất động sản thời điểm hiện nay rất khác so với năm 2009 - thời điểm thị trường bất động sản nhiều bất ổn, gây ra hàng loạt tác động lên nền kinh tế.

Ông Trần Du Lịch, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Cụ thể, theo ông Trần Du Lịch, dù năm 2009 thị trường đóng băng nhưng thời điểm đó chỉ đóng băng những sản phẩm dang dở (bán thành phẩm), những chung cư cao cấp không bán được nhưng các loại nhà ở vừa túi tiền vẫn giao dịch tốt và không gây khan hiếm trên thị trường.

"Hiện nay, tình hình thị trường bất động sản rất khác. Phân khúc nào cũng khan hiếm. Nguyên nhân một phần là do dịch Covid-19 - đây có thể nói là bất khả kháng. Nhưng đáng nói, một nguyên nhân lớn khác là do hàng trăm dự án bất động sản đang tắc với những lý do khác nhau.

"Điểm nghẽn của việc khan hiếm các sản phẩm bất động sản trên thị trường thời gian qua là do hai nhóm nguyên nhân, nhóm một liên quan đến cơ chế, pháp lý, thủ tục… và nhóm hai liên quan đến dòng tiền chảy vào bất động sản đang bị ngưng trệ như tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp…" - TS Trần Du Lịch, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

Vì vậy, muốn thúc đẩy nguồn cung các phân khúc thì phải tháo gỡ những khó khăn ngay lập tức", ông Lịch khẳng định.

Đồng quan điểm, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) - cho biết từ năm 2015 - 2021, tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, tình trạng thiếu hụt nguồn cung dự án dẫn tới thiếu hụt nguồn cung nhà ở ngày càng gia tăng.

Thị trường bất động sản chỉ phát triển bền vững khi giải quyết được nhu cầu nhà ở trong xã hội. Ảnh: Quang Duy

Theo ông Châu, trước đó, mỗi năm, có khoảng 30.000 căn nhà ở xây mới được chào bán, còn những năm gần đây con số đó chỉ còn 16.000 căn/năm. Đáng nói là thị trường lệch pha, thiếu hụt nhà ở vừa túi tiền ngày càng gia tăng.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA).

"Năm 2020, thị trường còn có 1% số nhà ở giá thấp được chào bán thì năm 2021 không còn nhà ở nào vừa túi tiền được tung ra", ông Châu lo lắng và nhấn mạnh, thị trường bất động sản chỉ phát triển bền vững khi giải quyết được nhu cầu nhà ở trong xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở thực của người dân.

Thị trường bất động sản phải thành… "chim én báo Xuân"

Ví von thị trường bất động sản giống như chim báo bão, khi thị trường bất động sản khủng hoảng kéo theo nền kinh tế khủng hoảng. Các chuyên gia cho rằng phải làm sao để thị trường bất động sản như "chim én báo Xuân" cho nền kinh tế, phát triển bền vững, ổn định, minh bạch và lành mạnh.

Và để được như vậy, các điểm nghẽn cần được tháo gỡ, cụ thể về thể chế pháp luật và thực thi pháp luật.

Toàn cảnh hội thảo "Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực bất động sản" sáng 27/5.



TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách - tài chính tiền tệ quốc gia, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, nhận định thị trường bất động sản đóng góp vào 4,5% GDP. Dù vậy, thị trường bất động sản liên quan ít nhất đến 40 ngành nghề như xây dựng (6% GDP), du lịch, ăn uống, tài chính ngân hàng (7% GDP)…

Đây cũng là thị trường thu hút vốn FDI hấp dẫn, riêng 4 tháng đầu năm 2022, vốn FDI vào bất động sản đóng góp 10% trong tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam.

"Thị trường bất động sản liên quan chặt với ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm. Nếu một mảng có vấn đề thì sẽ ảnh hưởng lớn đến những thị trường khác", TS Cấn Văn Lực lo ngại.

Một trong những lo lắng mà chuyên gia này chỉ ra, hiện nay mảng trái phiếu doanh nghiệp là một kênh huy động vốn quan trọng của các doanh nghiệp.

"Vấn đề đặt ra hiện nay không phải siết chặt mà là điều tiết thị trường này như thế nào để phát triển lành mạnh hơn", ông Lực, chia sẻ.

Đồng quan điểm, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết doanh nghiệp bất động sản có 2 kênh huy động vốn quan trọng là tín dụng ngân hàng và trái phiếu doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đang siết dần dòng vốn tín dụng ngân hàng vào lĩnh vực bất động sản, vì vậy, từ những năm 2017-2018, các doanh nghiệp đã phải tìm kiếm nguồn vốn thay thế, dẫn tới thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển rất mạnh 4 năm trở lại đây.

"Việc chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp là cần thiết nhưng không nên thắt chặt như vừa qua. Chỉ sau một số vụ việc vi phạm, nguồn vốn của doanh nghiệp đã bị ách tắc", Chủ tịch HoREA nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Châu cũng cho rằng, doanh nghiệp hiện nay cần quyền tiếp cận đất đai minh bạch, được công nhận là chủ đầu tư khi đã có quyền sử dụng đất hợp pháp và phù hợp quy hoạch…