Ngày 20/8, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến Bệnh viện Bà Rịa thăm hỏi, động viên thiếu tá Nguyễn Minh Thái, cán bộ Công an phường Long Hương, TP. Bà Rịa, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.



Thiếu tá Công an phường bị "côn đồ" chém gây thương tích

Theo thông tin ban đầu, tối 19/8, Công an phường Long Hương, TP. Bà Rịa nhận tin báo của một người dân về việc đối tượng Lê Ngọc Long (SN 1980, trú phường Long Hương, TP. Bà Rịa) xảy ra mâu thuẫn nên đã dùng nón, đá ném vào bà T.T.C (SN 1969, trú phường Long Hương).

Đại tá Bùi Văn Thảo - giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thăm hỏi, động viên anh Thái. Ảnh: Thành Trung.

Ban Chỉ huy Công an phường Long Hương đã cử thiếu tá Nguyễn Minh Thái cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở xuống hiện trường để xử lý vụ việc.

Khi anh Thái cùng tổ công tác điều khiển xe máy rẽ vào đường hẻm nhỏ, thì bất ngờ đối tượng Long xông ra từ góc khuất, cầm mã tấu tự chế, chém một nhát vào mặt anh Thái.

Mặc dù bị thương, thiếu tá Nguyễn Minh Thái vẫn cùng các đồng chí trong tổ công tác khống chế, bắt giữ đối tượng Long.

Thiếu tá Thái sau đó được đưa vào Bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu, điều trị.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của thiếu tá Nguyễn Minh Thái trong khi thực hiện nhiệm vụ, động viên đồng chí an tâm điều trị, sớm phục hồi và trở lại công tác; đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Ngành đối với đồng chí Nguyễn Minh Thái.