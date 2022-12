Thiếu tiền, TP.HCM vẫn chưa hoàn tất chi hỗ trợ dịch Covid-19

Người dân quận Tân Bình nhận tiện hỗ trợ trong đợt dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Tuyết

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, trong năm 2020, các đơn vị trực thuộc sở thực hiện tự chi phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền là hơn 1.000 tỷ đồng, còn năm 2021 là hơn 17.000 tỷ đồng. Trong năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước giao kinh phí cho 8 đơn vị trực thuộc sở là hơn 8,5 tỷ đồng.



Hai năm 2020 và 2021, sở đã quyết toán kinh phí phòng, chống dịch với tổng số tiền là hơn 18.000 tỷ đồng. Năm 2022, kinh phí phòng chống dịch Covid-19 là hơn 994 triệu đồng.

Nhận định tình hình, bà Huỳnh Lê Như Trang cho rằng, mặc dù các chương trình hỗ trợ của Chính phủ cũng như của thành phố đã được các sở, ngành và quận, huyện triển khai kịp thời, bám sát thực tiễn, góp phần an dân, đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên do dịch bệnh chuyển biến nhanh, thời gian giãn cách xã hội kéo dài, đối tượng chăm lo ngày càng mở rộng khiến cho các sở, ngành và quận, huyện gặp nhiều khó khăn trong việc rà soát, chi hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất là nguồn kinh phí để thực hiện chi hỗ trợ.

Về kinh phí hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng dịch Covid-19, tỷ lệ người nhận được hỗ trợ chỉ đạt 88,48% với số tiền hơn 6.600 tỷ đồng, còn lại 849 tỷ đồng cho người dân tại quận Bình Tân, huyện Củ Chi và Bình Chánh vẫn chưa thực hiện được do thiếu kinh phí. Trong đó, huyện Củ Chi còn đến 23,55% chưa được chi hỗ trợ, quận Bình Tân còn 36,97% và huyện Bình Chánh còn 59,12%.

Ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM lo lắng việc cần sớm tìm ra giải pháp vì sắp đến Tết nhưng nhiều doanh nghiệp cho công nhân nghỉ việc khá nhiều. Theo ông, nguyên nhân sâu xa của việc này là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ông Hải cho rằng nguồn lực huy động từ xã hội và nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách là rất lớn. Nhìn chung, đơn vị đã chi hỗ trợ ảnh hưởng đại dịch kịp thời, đúng quy định và đối tượng. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp chi chậm, chi sai đối tượng. Bên cạnh đó có trường hợp cá biệt, thực hiện hành vi vi phạm đã kịp thời xử lý. Ông Hải đề nghị cần phải làm rõ nguyên nhân vì sao giải ngân chậm.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM cho rằng, việc chậm chi hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ khiến cho mục tiêu ban đầu của chính sách không đạt được hiệu quả.

"Trong quá trình tiếp xúc với cử tri tại các địa phương, chúng tôi nhận nhiều phản ánh về việc đến nay họ vẫn chưa nhận được hỗ trợ từ chính sách của Chính phủ và thành phố. Chúng tôi rất bất ngờ, không ngờ là đến tận hôm nay vẫn có người chưa nhận được hỗ trợ", bà Tuyết bày tỏ.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM cũng đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, nhất là Sở Tài chính và kiến nghị UBND Thành phố cấp kinh phí, kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời cần có đánh giá thêm những tồn tại từ các chính sách hiện hành.