Báo điện tử Dân Việt ngày 21/2 đăng bài "Hiểm nguy từ những chuyến đò ngang ở TP.HCM: Người dân cho rằng thời gian ngắn, không cần mặc áo phao", phản ánh việc người dân đi đò, phà trên sông trong nội đô TP.HCM hoặc đi qua các tỉnh khác nhưng lơ là với việc trang bị đồ bảo hộ, kể cả chủ phương tiện.

Phân vùng quản lý theo từng địa phương

Lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM ông Bùi Hòa An cho biết, ông đã nắm được sự việc như báo Dân Việt đã phản ánh. Tuy nhiên theo ông An, trách nhiệm quản lý giao thông đường thủy phân vùng theo từng địa phương.

Hành khách di chuyển trên sông tại các bến đò, phà ở TP.HCM không mặc áo phao kể cả người lái phương tiện. Ảnh: Chinh Hoàng

Cụ thể, những địa điểm có bến đò, phà tại TP.HCM nằm ở vị trí phường, quận, TP nào thì thuộc trách nhiệm quản lý của lãnh đạo địa phương đó. Xảy ra vi phạm trên địa bàn nào, lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, ý thức của người dân khi tham gia giao thông đường thủy vẫn chưa cao.

Tốc độ chuyến đò di chuyển nhanh, tuy nhiên trên đò không ai mặc áo phao kể cả người lái đò. Clip: Chinh Hoàng

Lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM cho biết, thời gian qua Sở đã liên tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các địa phương trực tiếp quản lý các bến đò, phà. Sau đó, địa phương sẽ tổ chức tuyên truyền về an toàn đường thủy đến với các chủ phương tiện, thậm chí cả người dân tham gia giao thông đường thủy.

Với câu hỏi công tác tuyên truyền có diễn ra thường xuyên hay không? Ông An khẳng định việc này diễn ra thường xuyên, kể cả trước khi vụ tai nạn xảy ra vào ngày 5/2 trên địa phận sông Đồng Nai (giáp ranh giữa TP.Thủ Đức, TP.HCM – Đồng Nai).

"Thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã đề nghị Công an TP.HCM, TP.Thủ Đức rốt ráo kiểm tra các bến đò, phà "chui" gây mất an toàn cho người dân. Tôi hy vọng thời gian tới, người dân sẽ ý thức việc an toàn cho chính bản thân mình hơn khi tham gia giao thông đường thủy, tránh những tai nạn đáng tiếc", ông An nói.

Khi tai nạn xảy ra, trách nhiệm thuộc về ai?

Trả lời câu hỏi trên, luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định: Theo quy định Thông tư số 15/2012/TT-BGTVT tại Điều 5 về sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông, thì mọi hành khách, thuyền viên, người lái phương tiện trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông phải mặc áo phao hoặc cầm (đeo) dụng cụ nổi cá nhân trong suốt hành trình của phương tiện từ lúc rời bến đến khi cập bến an toàn.

Nhiều người dân không mặc áo phao khi di chuyển trên sông Đồng Nai, kể cả người lái phương tiện (giáp ranh địa phận TP.Thủ Đức, TP.HCM). Ảnh: Chinh Hoàng

Theo luật sư Tuấn, điều 8 quy định về trách nhiệm của hành khách phải tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn của thuyền viên, người lái phương tiện trong việc thực hiện quy định về mặc áo phao hoặc cầm (đeo) dụng cụ nổi cá nhân theo đúng quy cách trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông trong suốt hành trình của phương tiện.

Do đó, khi hành khách không tuân thủ theo quy định pháp luật về việc sử dụng áo phao, đồ bảo hộ mà xảy ra những tình huống làm nguy hại đến tính mạng sức khỏe thì hành khách đó phải chịu trách nhiệm về những hậu quả xảy ra.

"Bên cạnh đó, cũng cần xem xét đến trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện vận tải hành khách ngang sông nếu có vi phạm quy định pháp luật về giao thông đường thủy", luật sư Tuấn nêu.