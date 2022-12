Thời tiết trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Dương lịch ra sao?

Dịp nghỉ Tết Dương lịch rơi vào đúng dịp rét đậm, rét hại

Thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2023 bắt đầu từ ngày thứ Bảy (31/12/2022) đến đến hết ngày thứ Hai (2/1/2023).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023 rơi vào đúng dịp rét đậm, rét hại.

Khu vực Hà Nội, nhiệt độ trung bình trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch từ 16 – 20 độ C. Ảnh: Viết Niệm

Ở miền Bắc, ngày 1/1/2023, thời tiết chủ đạo là mưa rét, nhiệt độ phổ biến từ 13 - 16 độ C. Khu vực trung du và núi phía Bắc có nơi giảm sâu xuống 6 - 9 độ C. Ngày 2/1/2023, đêm và sáng trời rét đậm, ban ngày ngớt mưa, trưa và chiều hửng nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 13 – 16 độ C, riêng vùng núi có thể giảm sâu xuống dưới 10 độ C, ở khoảng 6 – 9 độ C.

Trong cả 3 ngày dịp nghỉ Tết Dương lịch, miền Trung duy trì thời tiết lạnh, mưa nhỏ, nhiệt độ phổ biến từ 12 – 19 độ C.

Thời tiết khu vực miền Nam trong cả 3 ngày Tết Dương lịch được dự báo là khá đẹp, trời nắng, khô ráo. Chiều tối và đêm thường có mưa dông cục bộ. Nhiệt độ trong 3 ngày nghỉ Tết từ 18 – 22 độ C.

Khu vực Hà Nội, từ ngày 30/12-3/1/2023 chuyển tạnh ráo, trời rét khô. Ban ngày có nắng gián đoạn, ban đêm trời rét. Nhiệt độ trung bình trong 3 ngày nghỉ Tết từ 16 – 20 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 29/12 có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trời rét, từ chiều và đêm 28/12 trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: Có mưa vài nơi, từ ngày 28/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ đêm 28/12 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, đêm và sáng trời lạnh, riêng Tây Nguyên trời rét.

Nhận định thời tiết từ đêm 29/12/2022 đến ngày 6/1/2023

Bắc Bộ và Thanh Hóa-Nghệ An: Đêm 29-30/12 trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi: Từ đêm 29/12 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông; ngày 30/12 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to; phía Bắc trời rét.

Trung và Nam Trung Bộ và Nam Bộ: Từ chiều tối và đêm 2-5/1/2023, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.