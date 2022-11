Nhiều doanh nghiệp và du khách tham quan “Tuần lễ triển lãm sản phẩm ngành dệt may và da giày năm 2022” tại TP.HCM ngày 29/11 thích thú trước nhiều sản phẩm quần áo được làm từ các loại nguyên liệu như sợi bạc hà, bã cà phê, sợi sen…



Không chỉ trưng bày, giới thiệu, sự kiện sáng 29/11 còn trình diễn bộ sưu tập thời trang làm từ sợi bạc hà và sợi cà phê. Những loại nguyên liệu thân thuộc và gần gũi với người Việt được sử dụng để sản xuất áo sơ mi, khăn và mũ nón rất thời trang với chất vải mịn, mát, phù hợp với khí hậu và thời tiết Việt Nam.

CEO Faslink Trần Hoàng Phú Xuân - người đi theo hướng thời trang bền vững, sản xuất quần áo từ sợi bạc hà, bã cà phê, sợi sen... Ảnh: Hồng Phúc

Bà Trần Hoàng Phú Xuân - Tổng giám đốc Công ty CP Kết nối thời trang Faslink, cho biết doanh nghiệp đang đi theo xu hướng thời trang xanh và bền vững, đứng sau các sản phẩm từ các nguyên liệu vừa thân thuộc vừa độc đáo trên, cho biết thời trang xanh đang là xu thế chung của ngành dệt may thế giới hiện nay.

“Chúng tôi bắt đầu với thời trang bền vững cách đây khoảng 10 năm như một sự khác biệt. Càng làm chúng tôi thấy rằng thời trang bền vững là vấn đề rất gợi mở”, bà Xuân nói và cho biết nhu cầu tiêu dùng, thời trang xanh đang rất được quan tâm và phát triển bền vững là vấn đề cấp bách hiện nay.

Theo bà, dệt may Việt Nam muốn phát triển hơn nữa, cần phải đầu tư mạnh vào R&D (nghiên cứu và phát triển), chủ động nguồn cung ứng nguyên liệu cũng như kết nối chuỗi cung ứng. Khi làm được điều này, các sản phẩm dệt may Việt Nam mới thực sự đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người dùng. Đặc biệt, khi kết nối được với nhau sẽ góp phần giảm chi phí, khiến sản phẩm thời trang xanh dễ tiếp cận người tiêu dùng hơn.

Bộ sưu tập thời trang làm từ sợi cà phê và sợi bạc hà được trình diễn tại Tuần lễ triển lãm sản phẩm ngành dệt may và da giày năm 2022 tại TP.HCM, ngày 29/11. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Trần Phú Lữ - Phó Tổng giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư TP.HCM (ITPC) cho biết “Tuần lễ triển lãm sản phẩm ngành dệt may và da giày năm 2022” có chủ đề “Con đường xanh - giá trị bền vững” với quy mô khoảng 40 doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mới, sản phẩm ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại và sử dụng nguyên liệu truyền thống, gần gũi với thiên nhiên thân thiện với môi trường.

Nhiều nguyên vật liệu mới, thân thiện với môi trường như sợi vải xanh từ bã cà phê, lá và thân sen, vỏ sò, than vỏ dừa, cellulose bạc hà, chai nhựa PET… được các doanh nghiệp sử dụng sản xuất quần áo.

“Thông qua tuần lễ triển lãm lần này, chúng tôi muốn hướng tới quảng bá công nghệ xanh và những đổi mới trong sản xuất trong ngành dệt may gia giày của TP.HCM nói chung và Việt Nam nói riêng. Bên cạnh đó, để tăng cường quảng bá cho các sản phẩm dệt may da giày, ban tổ chức có thiết kế các cửa sổ trưng bày (window show) trưng bày các sản phẩm mẫu mã đẹp và điển hình của các doanh nghiệp đầu ngành”, ông Lữ nói.

“Tuần lễ triển lãm sản phẩm ngành dệt may và da giày năm 2022” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM phối hợp với Hội Dệt - May - Thêu - Đan TP.HCM và Hội Da giày TP.HCM tổ chức. Tuần lễ diễn ra từ ngày 29/11 đến 5/12/2022 tại Showroom Xuất khẩu 92 - 96 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM.

Chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp của TP.HCM và hội viên Hội Dệt - May - Thêu - Đan TP.HCM và Hội Da giày TP.HCM trưng bày, giới thiệu các sản phẩm chất lượng phục vụ mục đích tìm kiếm đối tác trong nước và xuất khẩu thúc đẩy phát triển và phục hồi kinh tế hậu Covid-19.