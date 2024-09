Thông báo có bom giả, máy bay từ Đà Nẵng tới Thái Lan được kiểm tra an ninh nghiêm ngặt

Cụ thể, trên chuyến bay VZ961 ngày 26/9 của Vietjet Thái Lan từ Đà Nẵng đến Bangkok (Thái Lan), bất ngờ có một hành khách đã thông báo về việc có bom trên máy bay.

Ngay lập tức, Phi hành đoàn đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp an toàn hàng không và thông báo cho bộ phận an ninh tại sân bay đến. Sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Survanabhumi, máy bay đã được kiểm tra kỹ an ninh hành khách và hành lý.

Sau quy trình kiểm tra, nhà chức trách nhanh chóng kết luận, thông tin có bom trên máy bay được một hành khách thông báo là thông tin giả.

Sân bay Survanabhumi, Bangkok (Thái Lan).

Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, các bộ phận liên quan đã một lần nữa thực hiện kiểm tra an ninh máy bay để đảm bảo an toàn tối đa. Hành khách báo tin giả đã được báo cáo với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Hãng hàng không này, khẳng định hoạt động khai thác luôn tuân thủ các quy định an toàn nghiêm ngặt theo chuẩn quốc tế. Được biết, tất cả các hành vi gây rối dẫn đến làm hoang mang hành khách, ảnh hưởng quá trình khai thác của các hãng hàng không sẽ bị xử phạt theo quy định.

Theo quy định tại Điều 48 Chương trình An ninh hàng không dân dụng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 5/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thì việc xử lý đối với hành khách gây rối, tung tin có bom, vũ khí, mất khả năng làm chủ hành vi được quy định như sau:

Đối với hành vi nói đùa có bom, mìn mang theo hành lý trên máy bay, tại Điểm a và Điểm b Khoản 7 và Khoản 8 Điều 24 Nghị định 147/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng quy định:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây: Phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng bom, mìn, chất nổ, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học trong khu vực làm thủ tục vận chuyển, khu vực cách ly, sân bay, trên máy bay; Tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cá nhân tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học hoặc các thông tin khác có thể gây uy hiếp an toàn của máy bay đang bay, người trên máy bay đang bay.