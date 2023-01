Thông điệp từ những sự kiện khỏa thân kỳ lạ nhất thế giới

Lễ hội khỏa thân (Hadaka Matsuri) tại đền Saidaiji Kannon ở Okayama, Nhật Bản. (Video: Mike Wagner)

Sự kiện khỏa thân kỳ lạ nhất thế giới: Từ Câu lạc bộ 300 Nam Cực, Hadaka Matsuri) Nhật Bản…

Nhiều người còn cho rằng những ai không có khả năng "chỉ mặc trang phục Adam và Eva" cũng có thể bị hạn chế lựa chọn du lịch.

Đề cập tới điều này, Escape.com.au ngày 9/1 đăng bài viết "Những sự kiện khỏa thân điên rồ nhất thế giới" với lưu ý: Những ai quan tâm hoặc muốn có điều gì đó khác biệt trong các cuộc phiêu lưu trên đường du lịch của mình, sẽ có cơ hội kết nối với những người cùng chung sở thích "trang phục của Adam và Eva" qua 6 sự kiện khỏa thân năm 2023, bao gồm:

Thành viên Câu lạc bộ 300 Nam Cực chạy khỏa thân quanh Ceremonial South Pole, dưới nhiệt độ âm 100 độ F (âm 37,8 độ C). (Ảnh: roamingboomers)

Câu lạc bộ (khỏa thân) 300, Nam Cực

Đây là câu lạc bộ cực kỳ độc quyền, hoạt động hàng năm tại trạm nghiên cứu Amundsen-Scott lớn nhất ở Nam Cực. Điều kiện để trở thành thành viên Câu lạc bộ khỏa thân này rất khắc nghiệt, với yêu cầu người đó phải chịu được mức nhiệt độ dao động từ 300 độ F (gần 149 độ C).

Muốn vậy đầu tiên người đó phải ngồi trong phòng tắm hơi được làm nóng tới 200 độ F (93 độ C). Sau đó chạy khỏa thân quanh Ceremonial South Pole (nơi có cột cờ của các quốc gia ký kết Hiệp ước Nam cực ban đầu), khi nhiệt độ bên ngoài thấp hơn âm 100 độ F (âm 37,8 độ C).

Running of the Nudes (chạy khỏa thân) Pamplona, Tây Ban Nha

Là một trong những sự kiện khỏa thân lớn nhất thế giới, Running of the Nudes diễn ra 2 ngày trước Running of the Bulls (lễ hội Bò rượt) nổi tiếng, cũng tại Pamplona, Tây Ban Nha. Running of the Nudes thu hút hàng trăm người yêu động vật, gần như khỏa thân chạy trên đường phố Pamplona nhằm gửi đi thông điệp chống lại sự tàn nhẫn với động vật.

Sự kiện khỏa thân kỳ lạ nhất thế giới. Running of the Nudes nhằm gửi đi thông điệp chống lại sự tàn nhẫn với động vật. (Ảnh: Shutterstock)

Hadaka Matsuri thu hút hơn 9.000 người đàn ông gần như khỏa thân, ganh đua nhau để tìm cặp bùa que Shingi cầu may mắn. (Ảnh: Getty)

Sự kiện khỏa thân kỳ lạ nhất thế giới: Lễ hội khỏa thân (Hadaka Matsuri), Nhật Bản

Lễ hội nổi tiếng này được tổ chức vào tháng 2 hàng năm tại đền Saidaiji Kannon, ở thành phố Okayama, miền tây Nhật Bản. Lễ hội thu hút hơn 9.000 người đàn ông gần như khỏa thân (ngoại trừ chiếc khố trắng fundoshi).

Trước hết họ phải lội qua bể nước lạnh để làm sạch cơ thể trong thời tiết giá rét. Sau đó họ ganh đua nhau để tìm cặp bùa que Shingi, do một đạo sĩ ném xuống từ độ cao 4m. Shingi được tin là sẽ đem lại may mắn cho ai tìm thấy cặp bùa que này.

… Đến Lễ hội tắm hơi di động Phần Lan, vũ đạo khỏa thân của vũ đoàn Sydney

Ba sự kiện khỏa thân kỳ lạ khác gồm: Mobil Sauna Festival (Lễ hội tắm hơi di động) ở làng Teuva, Phần Lan; trò chơi khỏa thân trên bãi biển Pilwarren Maslin ở bang South Australia của Xứ sở chuột túi; Cupid's Undie Run ở Chicago, được mệnh danh là "bữa tiệc… không quần lớn nhất nước Mỹ".

Cupid's Undie Run ở Chicago, Mỹ là sự kiện từ thiện nhằm quyên góp tiền cho Quỹ ung thư trẻ em. (Ảnh: Getty)

Tiết mục vũ đạo khỏa thân của vũ đoàn Sydney, Australia lấy cảm hứng từ show trình diễn khỏa thân mùa Hè tại Art Gallery of New South Wales. (Ảnh: @Pedro Greig)

Ngoài ra còn có những sự kiện khỏa thân kỳ lạ khác, một trong số đó gây chú ý nhất là vũ đạo khỏa thân của vũ đoàn Sydney, Australia.

Là một phần của Lễ hội Sydney được tổ chức vào tháng 1/2017, vũ đoàn Sydney trình diễn vũ đạo khỏa thân lấy cảm hứng từ show trình diễn khỏa thân mùa Hè tại Art Gallery of New South Wales. Tiết mục này phục vụ cho các khán giả cũng khỏa thân và trên 18 tuổi, với số vé bán ra nhanh chóng hết sạch trong 1 ngày.