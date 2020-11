Thông đồng, móc nối để dìm giá trong đấu giá đất tại Long An

Ông Trần Văn Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh Long An, vừa ký Kết luận Thanh tra số 1115/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật trong thực hiện đầu tư xây dựng và tổ chức bán đấu giá tài sản đất tại UBND thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) giai đoạn năm 2017 - 2019.

Theo đó, UBND thị xã Kiến Tường đã tổ chức bán đấu giá 792 lô đất tại 15 dự án khu, cụm, tuyến dân cư. Tổng giá khởi điểm hơn 284,2 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh đã thanh tra 4 dự án khu, cụm dân cư tại phường 1 (thị xã Kiến Tường) với 511 lô đất nền, tổng giá khởi điểm gần 206 tỷ đồng, giá trúng thầu là hơn 214,3 tỷ đồng.

Qua công tác thanh tra đã phát hiện, UBND thị xã Kiến Tường cho chủ trương đấu giá các lô đất khi chưa hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đối với 3 khu: Khu đô thị sân bay giai đoạn 1, Khu dân cư 7 cặp đường vào Trường Chính trị và Cụm dân cư khu phố 9 , khi chưa thảm nhựa đường giao thông là chưa đúng theo quy định.

Ngoài ra, việc xác định giá đất khởi điểm các lô nền do Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phòng TN-MT) đề xuất giá khởi điểm, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND thị xã thẩm định và phê duyệt giá khởi điểm theo phân cấp; Xác định giá trên cơ sở giá trúng đấu giá năm trước liền kề, có nắm thông tin giá thị trường nhưng không có hồ sơ và nhân với tỷ lệ %... Điều này là chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục, phương pháp định giá đất; đồng thời xác định giá đất khi hạ tầng chưa hoàn chỉnh.

Thanh tra tỉnh Long An phát hiện nhiều sai phạm trong công tác đấu giá đất ở thị xã Kiến Tường. Ảnh minh hoạ.

Trong khi đó, việc đầu tư hạ tầng các khu chưa hoàn chỉnh như thảm nhựa các tuyến đường và không lựa chọn tổ chức xác định giá đất đối với Khu đô thị Sân bay giai đoạn 1. Khu dân cư cặp đường vào Trường Chính trị và Cụm dân cư Khu phố 9 chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục, phương pháp định giá đất.

Đối với trình tự, thủ tục đấu giá đất, kết quả thanh tra cho thấy: Biên bản đấu giá tài sản đối với đấu giá 313 lô nền Khu đô thị Sân bay giai đoạn 1 do Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá và tư vấn Miền Nam thực hiện ngày 21-22/12/2017, thể hiện từ 13h đến 19h21 và từ 7h đến 17h39 không có nghỉ trưa là chưa phù hợp với thực tế diễn ra buổi đấu giá.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh Long An còn phát hiện có dấu hiệu thông đồng, móc nối để dìm giá đất gây thất thoát ngân sách Nhà nước, vi phạm tại điểm b khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Cụ thể, có 5 người mua hồ sơ (mỗi lô có 2 người) và trúng đấu giá 313 lô với một mức giá gồm ông Nguyễn Quốc Bảo (116 lô), Lê Nguyễn Vũ Linh (35 lô), Nguyễn Quốc Thảo (97 lô), bà Vũ Thị Thu Thảo (29 lô) và Vũ Nguyễn Thị Diễm Thúy (36 lô).

Sau đó 5 người trúng đấu giá trên đã hợp đồng ủy quyền cho Công ty Cổ phần kinh doanh Bất động sản Cát Tường (thành viên của Cát Tường Group) để thực hiện kinh doanh.

Với những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Long An kết luận UBND thị xã Kiến Tường phải chịu trách nhiệm trong việc cho chủ trương đấu giá các lô đất khi chưa hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đối với 3 khu: Khu đô thị Sân bay giai đoạn 1, Khu dân cư cặp đường vào Trường Chính trị và Cụm dân cư khu phố 9 theo quy định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kiến Tường chịu trách nhiệm trong việc xác định giá đất khởi điểm các lô nền chưa đúng về trình tự, thủ tục, phương pháp định giá đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 3 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo nguồn tin của Dân Việt, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã yêu cầu Thanh tra tỉnh Long An cung cấp hồ sơ, kết luận thanh tra vụ đấu giá tài sản đối với Khu đô thị Sân bay giai đoạn 1 cho Công an tỉnh để rà soát, thu thập phục vụ cho công tác điều tra.