Bé gái 17 tháng tuổi tử vong do bị chấn thương sọ não

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận 7 đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân quận 7 và Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm, điều tra tại hiện trường, giải phẫu tử thi và xác định nguyên nhân tử vong của bé T.G.H do chấn thương sọ não.

Thông tin chính thức từ quận 7, vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong bất thường nghi bị bạo hành. Ảnh: Minh họa

Theo kết quả điều tra, ngày 7/11, Công an phường Phú Mỹ tiếp nhận tố giác của anh Trương Hoàng Đức về tội phạm "Hành hạ người khác" với nội dung: Qua tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, anh Trương Hoàng Đức biết Nguyễn Ngọc Phượng (SN 1991, thường trú tại ấp 6, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, hiện ở tại nhà trọ số 69/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM) nhận trông giữ trẻ em qua đêm ngay tại phòng trọ.

Ngày 25/9, anh Đức đưa con gái của mình là bé T.G.H, sinh ngày 6/6/2021 đến giao cho Phượng nhờ trông giữ với giá thỏa thuận là 5 triệu đồng/tháng.

Đến khoảng 22h ngày 6/11, anh Đức nhận được điện thoại của Phượng báo tin bé G. H. bị bệnh nặng, phải đưa vào Bệnh viện quận 7 cấp cứu và sau đó được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng II TP.HCM.

Khi anh Đức chạy vào bệnh viện thì thấy bé G.H. toàn thân tím tái, hôn mê, trên người có nhiều vết bầm tím. Anh Đức nghi ngờ bé H. bị người giữ trẻ đánh đập, nên đã đến Công an phường Phú Mỹ, quận 7 trình báo vụ việc và được cơ quan chức năng lập hồ sơ tiếp nhận xác minh làm rõ. Đến 7h, ngày 8/11, bé H. đã tử vong tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng II, TP.HCM.

Bảo mẫu Nguyễn Ngọc Phượng khai hành hạ bé bằng tay, chổi cán nhựa...

Tiếp đó, Công an quận 7 tiến hành mời đối tượng Nguyễn Ngọc Phượng và Trần Trọng Hữu (chồng của Phượng) về làm việc. Ban đầu, đối tượng Phượng không thừa nhận đánh bé H.. Qua quá trình đấu tranh xuyên suốt và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh buộc đối tượng Phượng phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Phượng khai nhận từ ngày 25/9, Phượng có nhận giữ bé T.G.H. từ anh Trương Hoàng Đức (cha ruột) với tiền công là: 5 triệu đồng/tháng, bé H. ở xuyên suốt ngày đêm với Phượng. Từ khi ở với Phượng, bé H. thường xuyên quấy khóc nên Phượng bực bội, cộng thêm việc anh Đức không trả tiền công giữ bé H. cho Phượng đúng hẹn nên Phượng đã nhiều lần dùng tay và cán chổi bằng nhựa đánh vào mặt, tay và chân của bé H. gây thương tích.

Đỉnh điểm từ ngày 31/10 đến ngày 5/11, khi bé H. quấy khóc, Phượng đã dùng tay tát mạnh vào mặt và dùng tay ký mạnh vào vùng đầu của bé H. nhiều lần, có lần đã dùng bình sữa gõ vào đầu bé H.

Riêng đối tượng Hữu (chồng của Phượng) khai nhận nhiều lần chứng kiến việc Phượng dùng tay và cán chổi bằng nhựa đánh vào mặt, tay, chân bé H. và Hữu có can ngăn. Bản thân Hữu cách đây khoảng 3 tuần, trong một lần cho bé H. ăn, do bé không chịu ăn nên Hữu có dùng tay đánh 2 cái vào đùi phải của bé H.