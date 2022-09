5h sáng nay, 28/9, tại điểm cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến và ảnh hưởng của bão.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (giữa) làm việc với các địa phương tại điểm cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: VGP

Bão số 4 đang đổ bộ vào đất liền khu vực giữa Đà Nẵng và Quảng Nam

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, đây là cơn bão lớn, công tác chuẩn bị tiến hành công phu, kỹ lưỡng. Đến nay, thiệt hại sau bão không lớn, đặc biệt là thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ người dân (Theo báo cáo của các địa phương, đến nay chưa thấy có báo cáo về người thiệt mạng do bão số 4 gây ra).

"Cần khẩn trương rà soát các điểm bị thiệt hại, nhà bị tốc mái để xuống hỗ trợ bà con. Các khu vực cây cối đổ, ảnh hưởng giao thông thì các địa phương khẩn trương khắc phục. Rà soát, kiểm tra, tổng hợp đầy đủ thiệt hại sau khi bão tan", Phó Thủ tướng nhấn mạnh và lưu ý, không được chủ quan, có trường hợp sau bão còn gây ra thiệt hại lớn hơn, ví dụ như thiệt hại do hoàn lưu bão năm 2021.

Từ đầu cầu Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan cho biết, bây giờ là lúc phải chuẩn bị ứng phó hoàn lưu bão; cần tổ chức các đoàn công tác đến kiểm tra các địa bàn xung yếu. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn cho biết thêm, Bão số 4 đang đổ bộ vào đất liền khu vực giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, cường độ bão khoảng cấp 11-12, giật cấp 14.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cho rằng, từ Quảng Trị đến Bình Định cần tiếp tục cấm biển trong hôm nay, hiện nay nhiều người dân bắt đầu nôn nóng ra lồng bè của mình để xem thiệt hại thế nào. Cần khẩn trương sửa chữa, khôi phục các trường học. Vùng núi cần đề phòng mưa cục bộ hơn 200mm, cần bố trí lực lượng xung kích ở cơ sở ứng trực sẵn sàng. Đà Nẵng cần kiểm tra tình hình 60 người ở dưới thuyền nổ máy tại âu thuyền Thọ Quang.

Ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Trong đêm có 1 trường hợp phụ nữ trở dạ, đã dùng xe quân sự chở đến bệnh viện.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 04 giờ ngày 28/9, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 28/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 7.

Đà Nẵng huy động xe thiết giáp làm nhiệm vụ xuyên bão.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Gió thực đo tại một số trạm: Tại đảo Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Đông Hà có gió giật cấp 6; Đồng Hới có gió giật cấp 7; Nam Đông có gió giật cấp 9; Đà Nẵng có gió giật cấp 8; Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; Trà My có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Quảng Ngãi có giật cấp 7; An Nhơn có gió giật cấp 7; Tuy Hoà có gió giật cấp 7; An Khê có gió mạnh cấp 6; Pleiku có gió giật cấp 8.

Theo dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.

Lượng mưa từ 19h/27/9 đến 4h/28/9: Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên có mưa to đến rất to, có nơi trên 200-300mm, trong đó: T.T. Huế 109-278mm, Đà Nẵng 106-198mm, Quảng Nam 102-286mm; Quảng Ngãi 112-306mm, Kon Tum 110-167mm.

Về tình hình lũ, mực nước một số sông từ Quảng Bình đến Phú Yên đã lên mức BĐ1 đến BĐ2, cụ thể mực nước lúc 3h/28/9:

Sông Gianh tại Tân Mỹ: +1,44 (<="" span="">

Sông Kiến Giang tại Đồng Hới: +1,48m (<="" span="">

Sông Bến Hải tại Hiền Lương: +1,34m (>BĐ1: 0,34m)

Sông Hương tại Kim Long: +1,57 (>BĐ1: 0,57m)

Sông Thu Bồn tại Hội An: +1,53 (>BĐ2: 0,03m)

Ảnh hưởng của bão số 4 Noru tại các địa phương

Quảng Trị: Có mưa vừa, mưa to đến rất to. Thiệt hại do lốc xoáy tại TT Cửa Việt, huyện Gio Linh hồi 15h30/27/9: Nhiều quán ven biển và 120 nhà bị tốc mái, sập tường (trong đó 02 ngôi nhà sập hoàn toàn), đang tiếp tục cập nhật. 04 người bị thương đã được đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Ngoài ra, chưa có báo cáo về sự cố và yêu cầu cứu hộ, cứu nạn.

Thừa Thiên Huế: Có mưa to đến rất to, gió giật cấp 7-9. Chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ, cứu nạn.

Đà Nẵng: Có nơi mưa to đến rất to, gió lớn. Về thiệt hại, sự cố: Tốc mái 02 nhà, 172 trạm biến áp mất điện (đã khôi phục 89), ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu. Công tác rà soát, di dân: Chưa có thông tin mới về 60 người ở dưới thuyền nổ máy tại âu thuyền Thọ Quang.

Vào lúc 5h sáng nay, bão đã đổ bộ vào các huyện ven biển Quảng Nam. PV Dân Việt ghi nhận thấy, dù bão đã đổ bộ nhưng sức gió vẫn rất mạnh. NHiều ngôi nhà bị tốc mái. Ảnh: Trương Hồng

Quảng Nam: Có nơi mưa to, gió các huyện thị ven biển đã đạt cấp 8- cấp 9, Tam Kỳ đã có gió giật cấp 13. 3.997 trạm biến áp bị mất điện (chưa khôi phục). Đã ghi nhận thiệt hại về tốc mái nhà, cây đổ,… (chưa thống kê được số lượng cụ thể).

Quảng Ngãi: Có mưa vừa, gió tại Quảng Ngãi cấp 6, giật cấp 7, Ba Tơ có gió cấp 11, Lý Sơn gió giật cấp 12. Thiệt hại: Một số nhà dân bị tốc mái (chưa thống kê được số lượng cụ thể) và gãy đổ một số cây xanh tại huyện Lý Sơn, mất điện tại một số huyện. Chưa có yêu cầu cứu hộ, cứu nạn.

Bình Định: Có mưa nhỏ, gió khoảng cấp 5. Thiệt hại (tốc mái, cây đổ, bị thương...): Chưa có báo cáo thiệt hại. Mất điện tại một số khu vực; ngoài ra chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ, cứu nạn.

Ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh cũng chưa ghi nhận thiệt hại về người. Có một số nhà dân bị tốc mái (chưa thống kê được số lượng cụ thể) và gãy đổ một số cây xanh tại huyện Lý Sơn, mất điện tại 6 huyện. Đại diện tỉnh Quảng Trị cho biết, có một số nơi gió cấp 6, giật cấp 8. Ngoài thiệt hại về lốc xoáy mà Phó Thủ tướng kiểm tra chiều qua, hiện trên địa bàn có một số cây xanh gãy đổ, chưa ghi nhận các thiệt hại khác. Ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 3 ngày một số nơi đã vượt 300mm), có gió giật cấp 7 đến cấp 9. Có sập 1 nhà, 10 nhà tốc mái, có 1 người bị thương nhẹ. Các tỉnh đều báo cáo hiện chưa có người chết do bão số 4.



