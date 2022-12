Thông tin mới nhất vụ nhiều người thương vong sau bữa trưa trên rẫy cà phê

Thông tin từ Tiền Phong: Ngày 4/12, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã phối hợp với Phòng PC05 Công an tỉnh Lâm Đồng niêm phong, tạm giữ toàn bộ số rượu tại lò rượu của ông P.V.B (xã Tân Thành, Đức Trọng) và số lượng rượu mà cơ sở này đã bán cho các cửa hàng tạp hóa.

Công an cũng đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Lâm Đồng) kiểm tra phát hiện cơ sở trên không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các hồ sơ khác về an toàn thực phẩm theo quy định.

Trước đó, Công an Đức Trọng và cơ quan y tế đã lấy 4 mẫu rượu từ lò rượu của ông P.V.B gửi đến cơ quan chức năng ở TP.HCM xét nghiệm để xác định có chất methanol trong rượu hay không.