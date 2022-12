Khởi tố thêm các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc Phan Sào Nam

Thông tin từ Zing: Sáng 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc đối với 2 đại lý cấp 2 liên quan đến đường dây đánh bạc RikVip và Tip.Club, gồm Nguyễn Doãn Nghĩa (SN 1972, trú phường Cẩm Nam, TP.Hội An) và Lê Hiếu Đức (SN 1994, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn).

Cũng với hành vi trên, trước đó, ngày 12/10, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Quảng (SN 1985, trú thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh khởi tố Trần Đình Quảng (áo đỏ), nằm trong giai đoạn 2 của vụ án liên quan Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam. Nguồn: Zing

Thông tin từ Dân Trí: Theo điều tra, trong giai đoạn năm 2015-2017, các bị can trên đã liên hệ, trao đổi, thống nhất với các đại lý cấp 1 của hệ thống game bài đổi thưởng để làm đại lý cấp 2.

Trích xuất dữ liệu trên hệ thống, các đại lý cấp 2 đã thực hiện các giao dịch hàng tỷ đồng với hàng trăm tài khoản đánh bạc để hưởng phần trăm chênh lệch.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, việc khởi tố điều tra với các đại lý cấp 2 như trên nằm trong giai đoạn 2 của vụ án liên quan Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành khác.