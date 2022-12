Bắt thêm nhiều cán bộ vụ "chuyến bay giải cứu"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/12, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Môi giới hối lộ" (quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự) xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố; đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 7 bị can.

Các bị can Vũ Hồng Quang, Lý Tiến Hùng, Nguyễn Thị Hiền, Đào Minh Dương, Phạm Thị Kim Ngân (từ trái qua phải). Ảnh: Bộ Công an

Cùng khởi tố về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự đối với: Vũ Hồng Quang, SN 1977, Phó Trưởng phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải; Vũ Ngọc Minh, SN 1961, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola; Lý Tiến Hùng, SN 1969, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, hiện là chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng khởi tố về tội "Đưa hối lộ", quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự đối với: Nguyễn Thị Hiền, SN 1987, lao động tự do; Đào Minh Dương, SN 1971, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vijasun; Nguyễn Thế Dũng, SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH du lịch, thương mại Sang Trọng.

Khởi tố về tội "Môi giới hối lộ", quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự đối với: Phạm Thị Kim Ngân, SN 1982; cán bộ Phòng Trị sự, Tạp chí Thanh tra - Thanh tra Chính phủ.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 6 bị can nêu trên.

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc tổ chức các chuyến bay giải cứu công dân từ nước ngoài về Việt Nam để trục lợi.



Mở rộng điều tra vụ án này, mới đây, Bộ Công an đã đề nghị UBND các địa phương gồm Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Quảng Nam rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến những doanh nghiệp, đơn vị đăng ký xin chủ trương cách ly để tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam hồi hương trên chuyến bay trả phí.

Theo cơ quan chức năng, năm 2021, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tổ chức 173 chuyến bay, đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ, ngành tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước trên 70.000 người. Tổng số chuyến bay về nước trong năm 2021 là gần 600 chuyến và đưa khoảng 120.000 công dân hồi hương.

Trong các bị can đã bị khởi tố trước đó, Vụ Quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ có Vụ trưởng Nguyễn Thanh Hải cùng 2 chuyên viên Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Tiến Thân bị xử lý. Mới đây, ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tại Bộ Ngoại giao có 5 bị can liên quan, gồm: Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng; cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan; cựu Cục phó Đỗ Hoàng Tùng; cựu Chánh văn phòng Cục Lãnh sự Lê Tuấn Anh và cựu Phó phòng Bảo hộ công dân Lưu Tuấn Dũng.

Bộ Giao thông Vận tải có một bị can là Ngô Quang Tuấn, từng là chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế. Bộ Y tế có 2 bị can là Phạm Trung Kiên, từng là chuyên viên Vụ trang thiết bị công trình y tế và Bùi Huy Hoàng, từng là chuyên viên Cục Y tế dự phòng.

Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, 3 người bị khởi tố gồm cựu Cục phó Trần Văn Dự và cựu cán bộ Vũ Sỹ Cường và Vũ Anh Tuấn.

Tại Ban Đối ngoại Trung ương, có một bị can là Lê Thị Ngọc Anh, từng là chuyên viên Phòng Nhà khách, Vụ Lễ tân.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, có một bị can là ông Nguyễn Hồng Hà (nguyên cán bộ). Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia có bị can Nguyễn Lê Ngọc Anh (nguyên cán bộ).

Năm bị can còn lại thuộc các công ty du lịch, gồm: Hoàng Diệu Mơ (Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình), Nguyễn Tiến Mạnh (Phó giám đốc Công ty CP du lịch thương mại Lữ Hành Việt, Giám đốc Công ty vận tải du lịch Hoàng Long Luxury), Nguyễn Thị Tường Vi (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam), Nguyễn Thị Dung Hạnh (Giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam 19), Tào Đức Hiệp (nguyên Giám đốc Công ty TNHH du lịch dịch vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam). Bị can còn lại là Hoàng Anh Kiếm (nghề nghiệp tự do).

Theo Bộ Công an, vụ án này liên quan đến việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong đại dịch Covid-19 nhằm trục lợi cá nhân. Bước đầu, Bộ Công an xác định, có chuyến bay các bị can thu lợi bất chính hàng tỷ đồng sau khi trừ chi phí và số tiền đưa, nhận hối lộ trong vụ án lên đến hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD.

Bắt giữ nghi phạm hiếp dâm bé gái 6 tuổi tại bãi đất trống

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/12, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ L.V.C (SN 2003, quê Bắc Giang) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em.

C chỉ nơi thực hiện hiếp dâm bé gái 6 tuổi.

Theo đó, ngày 3/12, Công an phường An Bình tiếp nhận trình báo của chị H.T.T.D (SN 1984, quê Thừa Thiên Huế) về việc con gái mình là cháu H.T.A.T (SN 2016) bị 1 đối tượng nam (không rõ lai lịch) dùng vũ lực, thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn tại khu vực bãi đất trống thuộc đường số 1, KDC Hương Sen, khu phố Bình Đường 2.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường An Bình đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố, phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị liên quan tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, đồng thời tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 15h ngày 3/12, tổ công tác phát hiện và bắt giữ đối tượng nghi vấn L.V.C liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Qua đấu tranh của công an, C khai nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm cháu T của mình. Hiện vụ việc đang được Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác minh làm rõ.

Điều tra vụ một ngư phủ nghi bị dìm xuống biển tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc một ngư phủ nghi bị dìm xuống biển tử vong.

Công an điều tra vụ một ngư phủ nghi bị dìm xuống biển tử vong. Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu từ cơ quan chức năng, chiều 26/11, trong lúc tàu cá BT 96534-TS đang đánh bắt ngoài biển thì ngư phủ P xảy ra mâu thuẫn với ngư phủ Tuấn.

Sau đó, P ôm Tuấn nhảy xuống biển. Khi đó, 3 người khác cùng nhảy xuống biển hợp sức dìm Tuấn xuống nước. Khi Tuấn có dấu hiệu ngạt nước, những người này đưa nạn nhân lên tàu cá nhưng ngư phủ đã tử vong sau đó.

Sau đó, thuyền trưởng đã đưa tàu vào bờ, cùng các ngư phủ đến Công an Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) trình báo vụ việc. Những người này khai Tuấn rơi xuống biển tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc, tiến hành khám nghiệm thi thể và thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh.

Trong quá trình điều tra, một ngư phủ khai với cơ quan công an việc mình chứng kiến Tuấn bị nhóm ngư phủ dìm xuống biển dẫn đến tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Công an triệt phá đường dây cá cược bóng đá qua tài khoản trên 150 tỷ đồng

Sáng 4/12, nguồn tin Dân Việt cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục điều tra mở rộng về hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Hải Dương (SN 1990), trú chung cư Hacom, khu phố 1, phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang – Tháp Chàm.

Các đối tượng lợi dụng giải vô địch bóng đá thế giới đang diễn ra để tổ chức sát phạt nhau bằng nhiều hình thức qua mạng. Ảnh minh họa

Trước đó, qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thanh Hải Dương là đối tượng cầm đầu và điều hành đường dây đánh bạc này bằng nhiều tài khoản. Trong đó có các tài khoản Super, Master, Agent, Member…

Tính đến ngày 2/12, tổng số điểm cá cược của các con bạc với Nguyễn Thanh Hải Dương hơn 3 triệu điểm, ước tính số tiền cá cược khoảng 150 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc, bước đầu công an cũng đã xác định các "đàn em" của Dương có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc gồm Nguyễn Quốc Tín (SN 1985, trú ở TP.HCM) và Nguyễn Ngọc Lợi (SN 1989, trú ở phường Phước Mỹ, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Hải Dương và Phan Tài Nghĩa (SN 1980), ở 35 Trần Quang Diệu, khu phố 6, phường Thành Sơn; Trần Văn Chiến (SN 1985), ở khu phố 2, phường Tấn Tài và Nguyễn Quốc Huy (SN 1988), ở xã Thành Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm. Qua đó, tạm giữ các tang vật có liên quan gồm: 3 điện thoại di động, 1 laptop, 2 thẻ ATM và hơn 120 triệu đồng tiền mặt.

Công an đột kích trường gà, nhiều "con bạc" trốn lên mái nhà để tẩu thoát

Như Dân Việt đã thông tin: Thông tin ban đầu từ Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết, sau một thời gian theo dõi, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng 4/12, lực lượng trinh sát gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Phan Thiết, Cảnh sát 113 đã ập vào một ngôi nhà ở khu phố 1, phường Phú Tài.



Các đối tượng bị bắt tại trường gà. Ảnh: NL

Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhiều con bạc đã trèo lên mái nhà, vượt tường hòng chạy trốn, nhưng trước sự bố trí phương án, lực lượng truy bắt chặt chẽ, tất cả các con bạc đều bị lực lượng công an bắt giữ.





Các đối tượng cố tình leo lên mái nhà trốn nhưng vẫn bị bắt công an bắt. Ảnh: NL

Tai hiện trường, công an phát hiện các phiếu ghi số tiền cá cược ở mỗi trận đá gà và nhiều chuồng nuôi nhiều gà đá.

Tại đây lực lượng chức năng đã bắt khoảng 60 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà, gần 200 triệu đồng, hơn 40 con gà đá và nhiều xe mô tô các loại.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định trường gà này do Lê Tiến Đạt (SN 1975, trú tại khu phố 4, phường Đức Thắng TP.Phan Thiết) làm chủ.

Để che giấu hành vi phạm tội các đối tượng đã lựa chọn vị trí ở trong một hẻm sâu. Khi tổ chức đá gà các đối tượng không đi đường hẻm chính mà làm tạm một cây cầu gỗ để đưa các con bạc vào trường gà, nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Để triệt phá trường gà này, các trinh sát đã mất nhiều tháng theo dõi nắm bắt quy luật hoạt động. Trong quá trình truy bắt các đối tượng, đã có một chiến sĩ cảnh sát bị thương ở tay.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.