Hàng trăm phụ huynh làm đơn kiến nghị, xin cho con ở lại khi bị "đẩy" đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia

Mới đây, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tỏ ra vô cùng bất ngờ và bức xúc sau khi nhận được thông báo về việc phân tuyến học sinh năm 2022-2023 để sắp tới nhà trường đủ điều kiện lên chuẩn quốc gia.

Phụ huynh bức xúc khi hàng trăm học sinh bị "đẩy" đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia? Clip: Gia Khiêm

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Dân Việt, chị Trần Thị L. (32 tuổi) có con theo học tại Trường Tiểu học Hoàng Liệt thuộc diện phải điều chuyển sang Trường Tiểu học Chu Văn An cho biết, bản thân chị và nhiều phụ huynh vô cùng bức xúc bởi trước đó không hề nhận được thông báo trực tiếp từ giáo viên chủ nhiệm cũng như nhà trường.

Nhiều phụ huynh đang làm đơn kiến nghị gửi Sở GDĐT TP Hà Nội, UBND Quận Hoàng Mai, Phòng GDĐT quận Hoàng Mai, UBND Phường Hoàng Liệt, ban giám hiệu Trường Tiểu học Hoàng Liệt bày tỏ nguyện vọng dừng điều chuyển học sinh lớp 1- lớp 5 cụm cư dân các toà HH3-A,B,C. Ảnh: Gia Khiêm

"Thông báo điều chuyển học sinh lớp 1- lớp 5 cụm cư dân các toà HH3-A,B,C KĐT Linh Đàm quá gấp gáp. Tâm lý của phụ huynh cảm thấy hoang mang, lo lắng khi con vào đây là đúng tuyến, bị đẩy đi chỉ có một thông báo ngắn gọn. Chúng tôi đang làm đơn kiến nghị gửi Sở GDĐT TP Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai, Phòng GDĐT quận Hoàng Mai, UBND phường Hoàng Liệt, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hoàng Liệt bày tỏ nguyện vọng dừng điều chuyển học sinh lớp 1- lớp 5 cụm cư dân các toà HH3-A,B,C", chị L. cho biết.



Theo chị L., sau khi biết được thông tin nhiều phụ huynh đã liên hệ với Ban giám hiệu nhà trường để tổ chức buổi gặp gỡ và giải đáp các thắc mắc của tập thể các phụ huynh. Tuy nhiên các câu hỏi nhiều phụ huynh đưa ra chưa được nhà trường trả lời đầy đủ.

Chị Trần Thị L. bức xúc khi con cùng hàng trăm học sinh thuộc diện phải phân tuyến để trường lên chuẩn quốc gia. Ảnh: Gia Khiêm



"Chúng tôi đại diện cho hơn 300 con em học sinh từ lớp 1- lớp 5 đang theo học tại trường kiến nghị lên các cơ quan chức năng thu hồi thông báo điều chuyển con em chúng tôi sang Trường Tiểu học Chu Văn An từ Ban giám hiệu trường Tiểu học Hoàng Liệt và không điều chuyển con em chúng tôi đến học tại trường khác", chị L. bày tỏ mong muốn.

Trao đổi với PV Dân Việt, nhiều phụ huynh cho biết, các học sinh thuộc diện bị điều chuyển đang theo học tại Trường Tiểu học Hoàng Liệt là đúng tuyến hộ khẩu đã được phân từ năm 2019 đến nay.

Thông báo của Trường Tiểu học Hoàng Liệt về việc phân tuyến học sinh năm 2022-2023 để sắp tới nhà trường đủ điều kiện lên chuẩn quốc gia. Ảnh: Gia Khiêm

"Nhà trường và các cấp lãnh đạo đang đơn phương tự ý điều chuyển con em chúng tôi sang trường khác khi chưa có sự họp bàn, trao đổi, thống nhất giữa nhà trường và phụ huynh học sinh. Trong khi đó trước khi kết thúc năm học, nhà trường vẫn tiến hành cho phụ huynh đăng kí mua sách giáo khoa, đăng kí mua đồng phục của Trường Tiểu học Hoàng Liệt, đăng kí cho học sinh tham gia các câu lạc bộ hè...", vị phụ huynh chia sẻ.

Theo phụ huynh, nhà trường còn lấy lý do Trường Tiểu học Hoàng Liệt thực hiện chủ trương lên trường chuẩn quốc gia nên bắt buộc phải giảm số lượng học sinh hiện có của trường, trong khi đó kế hoạch chuyển các con sang Trường Tiểu học Chu Văn An đến thời điểm này chưa có và Trường Tiểu học Chu Văn An nhiều năm nay vốn đã quá tải khi sĩ số học sinh luôn duy trì từ 55-60 học sinh/một lớp, các học sinh của trường Chu Văn An chỉ được học bốn ngày (8 buổi)/một tuần, và các lớp thay nhau nghỉ luân phiên các ngày trong tuần.

"Nếu thông báo của nhà trường được thực hiện thì điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho học tập của các con và ảnh hưởng khủng hoảng tâm lý trầm trọng của học sinh, một điều cấm kị và đi ngược lại với tiêu chí của ngành giáo dục nước nhà.

Nếu chỉ vì 1 trường lên chuẩn mà đẩy các trường khác phải chịu áp lực trong giảng dạy và học tập do không đủ điều kiện cơ sở vật chất (phòng học, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ...), cách xa chuẩn sẽ không nâng cao được chất lượng giáo dục nói chung. Do vậy chúng tôi không đồng ý với cách làm này", một phụ huynh bức xúc.

"Không có áp lực nào từ Phòng GDĐT quận xuống"

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Phòng GDĐT quận Hoàng Mai cho biết, đã nắm được thông tin nhiều phụ huynh phản ánh. "Việc phân tuyến, phân chia học sinh ra sao do nhà trường họp bàn với UBND phường, không có áp lực nào từ Phòng GDĐT quận xuống. Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia là Nghị quyết của thành phố, giai đoạn 2021-2025 thành phố giao cho các quận, huyện tỉ lệ đạt chuẩn quốc gia đạt từ 80-85%.

Trường Tiểu học Hoàng Liệt. Ảnh: Gia Khiêm

Tại quận Hoàng Mai xây dựng chuẩn quốc gia quá khó bởi số lượng học sinh ở các trường đông trong khi theo tiêu chí của Bộ là 35 học sinh/lớp, không quá 30 lớp/trường", lãnh đạo Phòng GDĐT quận Hoàng Mai nhấn mạnh.

Vị này cũng thông tin, 3 trường tiểu học trên địa bàn có khoảng hơn 8.000 học sinh, trong đó Trường Tiểu học Chu Văn An đang có khoảng 3.000 học sinh/47 phòng học, Tiểu học Linh Đàm có 37 phòng, Tiểu học Hoàng Liệt có 33 phòng.

"Việc điều chuyển học sinh phải từ trường và phường thống nhất. Phòng GDĐT có đầy đủ biên bản họp của các phường với trường trên địa bàn nhất là phường nào có 2 trường cùng cấp học trở lên phải có họp thống nhất của UBND phường, công an ký xác nhận để thống nhất phân tuyến học sinh. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ trực tiếp làm việc với nhà trường để làm rõ", lãnh đạo Phòng GDĐT quận Hoàng Mai nói.