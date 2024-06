Thông tin mới vụ vận chuyển trái phép hơn nửa triệu USD qua biên giới

Theo đó 3 đối tượng là La Văn Thuận (SN 1982); Huỳnh Văn Sinh (SN 1972) và Trần Thị Thảo (vợ Sinh, SN 1976, đều trú xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định và lệnh tạm giam đối với La Văn Thuận. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép tiền USD qua biên giới.



Đối tượng Huỳnh Văn Sinh khai nhận tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm





Đối tượng Trần Thị Thảo khai nhận tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì xác lập chuyên án và phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh có liên quan tiến hành đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng này.

Căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án, Ban chuyên án tiến hành phá án: Khoảng 4 giờ 15 phút ngày 12/6, lực lượng công an phát hiện bắt quả tang La Văn Thuận đang vận chuyển 530.150USD đến khu vực sông Bình Di (thuộc tổ 3, khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để đưa sang Campuchia.

Tang vật là 530.150USD. Ảnh: Tiến Tầm

Mở rộng điều tra, truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành bắt giữ 2 vợ chồng Huỳnh Văn Sinh và Trần Thị Thảo ngay sau đó.

Trong quá trình điều tra, xác định đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trên do vợ chồng Sinh thiết lập để kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.