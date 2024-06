TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Con dâu trộm gần nửa tỷ của cha chồng; phát hiện người đàn ông tử vong trong ô tô

Con dâu trộm gần nửa tỷ của cha chồng

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 20/6, Công an TP.Bến Cát (tỉnh Bình Dương) tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (SN 2000, quê Đồng Tháp) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh và tang vật vụ trộm. Nguồn: CAND

Ngày 19/6, anh Lê Ngọc Đại (SN 1990, quê Cà Mau) rủ em dâu là Tuyết Hạnh đi cùng đến Ngân hàng Vietcombank để rút 490 triệu đồng. Sau khi rút tiền về, Đại đưa cho cha ruột là ông Lê Quốc Việt (ngụ tại khu phố 3, phường Mỹ Phước, TP.Bết Cát) cất giữ trong cốp xe dựng trong hiên nhà.

Đến khoảng 15h cùng ngày, ông Việt định mở cốp xe để lấy tiền thì không tìm được chìa khóa xe. Ông Việt gọi điện thoại cho anh Đại và Hạnh đến nhà để tìm giúp ông chìa khóa. Khi tìm được chìa khóa xe, Hạnh nảy sinh ý định trộm số tiền trên nên không đưa cho ông Việt mà cất giấu trong người.

Ít phút sau, lợi dụng lúc ông Việt và Đại vào nhà tìm chìa khóa, Hạnh mở cốp xe trộm số tiền trên rồi sang đưa cho bạn mình ở gần đó cất giữ giùm. Sau khi tìm không tìm được chìa khóa, ông Việt và Đại cạy yên xe lên thì phát hiện túi tiền bị mất nên trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.Bến Cát mời Hạnh lên làm việc và Hạnh thừa nhận hình vi trộm cắp tiền của cha chồng.

Phát hiện người đàn ông tử vong trong ô tô gần cổng trường học ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/6, Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện tử vong trong ô tô được phát hiện ở phường Yên Hòa.

Khoảng 9h cùng ngày, tại khu vực cổng phụ Trường Tiểu học Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong ô tô.

Nơi người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong ô tô. Ảnh: T.D.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo UBND phường Yên Hòa cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc. Đến khoảng 10h, thi thể nạn nhân đã được đưa đi bằng xe cứu thương.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, người đàn ông tử vong là lái xe, khoảng ngoài 50 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Bắt tạm giam 4 cán bộ ở Quảng Trị

Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với 4 bị can gồm: Vương Viết Thắng – Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Hướng Hoá, Dương Phúc Hiếu - chuyên viên Phòng TNMT huyện Hướng Hoá, Trần Nhật Hoàng – nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Hướng Hoá (nay là Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Đakrông) và Lê Khánh Vũ – công chức địa chính thị trấn Khe Sanh.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam 4 cán bộ ở Quảng Trị, trong đó có bị can Trần Nhật Hoàng. Ảnh: Diệu Thuý - Trần Khôi

4 người này bị bắt để điều tra tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Phòng TNMT huyện Hướng Hoá.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt bị can Dương Phúc Hiếu và Vương Viết Thắng. Ảnh: Diệu Thuý - Trần Khôi

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, các đối tượng trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện thẩm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật về đất đai, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 7 tỷ đồng.

Bị can Lê Khánh Vũ nghe lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Diệu Thuý - Trần Khôi

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Bắt nghi can thứ 17 trong vụ án "giết người", "gây rối trật tự công cộng" tại Đà Nẵng

Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng bắt Phạm Bá Quốc Khánh (thường gọi "Bồ Đề", 22 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) khi đang trốn tại một căn nhà trên đường Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Sau khi tham gia vụ hỗn chiến khiến 1 người chết, Khánh bỏ trốn nhưng bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng truy tìm, bắt giữ.

Khánh là nghi can thứ 17 tham gia vụ "giết người", "gây rối trật tự công cộng" xảy ra trên địa bàn TP.Đà Nẵng khiến một người chết.

Phạm Bá Quốc Khánh. Nguồn: Công Lý

Theo điều tra, ngày 5/5, Lê Vũ Hoàng Tươi (29 tuổi, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đến một vũ trường trên địa bàn TP.Đà Nẵng chơi thì xảy ra mâu thuẫn với Lê Minh Long (24 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) và bị Long đánh.



Sau đó, Tươi và Long đến trước khu vực nhà số 1071 đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê để đánh nhau.

Tối 7/5, Tươi rủ Trà Minh Nhật (22 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) cùng với 10 thanh thiếu niên khác mang theo hung khí đi đánh nhau với nhóm của Long.

21 giờ cùng ngày, nhóm Tươi gặp nhóm Long (gồm 16 người) tại điểm hẹn, cầm hung khí lao vào hỗn chiến gây náo loạn phố phường.

Yếu thế, nhóm của Long bỏ chạy. Lúc này, Phan Thành Đ. (nhóm Long) chạy vào kiệt số 2 đường Hà Khê thì bị nhóm của Tươi đuổi kịp. Tươi và Nhật cầm 2 cây đao chém nhiều nhát vào vùng đầu, người khiến Đ. gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Tươi vứt lại hung khí rồi cùng cả nhóm lên xe máy chảy trốn khỏi hiện trường. Phan Thành Đ. được chở đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án hình sự "giết người", "gây rối trật tự công cộng".

Sáng 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hơp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai bắt giữ Lê Vũ Hoàng Tươi, Trần Văn Sinh (23 tuổi, cùng trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và Huỳnh Văn Minh Nhựt (29 tuổi, trú phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) khi nhóm này trốn tại một nhà nghỉ ở phường Xuân Thành, Long Khánh.

Các đối tượng ra đầu thú: Phan Chỉ Thiên, Trần Xuân Thịnh và Lê Minh Long (từ trái sang). Nguồn: Công Lý

Đến ngày 16/5, Phan Chỉ Thiên (24 tuổi), Trần Xuân Thịnh (20 tuổi), Lê Minh Long (24 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đến cơ quan công an đầu thú. Trong đó, Phan Chỉ Thiên là anh ruột của Phan Thành Đ, người bị đánh tử vong.



Tiếp tục mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng truy xét, bắt giữ thêm nhiều người tham gia vụ hỗn chiến.

Riêng Phạm Bá Quốc Khánh, dù được lực lượng công an kêu gọi ra đầu thú nhưng vẫn lẩn trốn và đến ngày 20/6 thì bị bắt giữ.

Đến thời điểm này, cơ quan công an bắt giam 17 người liên quan vụ việc và tiếp tục điều tra, truy bắt những người còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam 5 đối tượng đưa và nhận hối lộ, xảy ra tại Phòng GD&ĐT thành phố Hội An

Ngày 20/6, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa hối lộ"; "Nhận hối lộ"; "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Điệp, Nguyễn Khưu Đông Phong về tội "Đưa hối lộ"; ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dương, Phạm Điền, Nguyễn Ngọc Sỹ về tội "Nhận hối lộ". Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt các bị can để tạm giam.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng đưa và nhận hối lộ, xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An. Ảnh: T.P

Theo hồ sơ, từ năm 2019 đến năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam được giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện mua sắm các trang thiết bị giáo dục.

Quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu, các đối tượng Nguyễn Văn Dương (nguyên Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Hội An, đã nghỉ hưu) đã có hành vi chỉ đạo cho Phạm Điền (nguyên chuyên viên Phòng GD&ĐT thành phố Hội An, nay là Phó Hiệu trưởng trường THCS Kim Đồng, thành phố Hội An), Nguyễn Ngọc Sỹ (chuyên viên Phòng GD&ĐT thành phố Hội An) thoả thuận, nhận tiền và tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Thu Điệp (kinh doanh trang thiết bị giáo dục), Nguyễn Khưu Đông Phong (Giám đốc Công ty TNHH MTV Phú Vi) trúng thầu và ăn chia theo giá trị hợp đồng.

Theo đó, Phòng GD&ĐT thành phố Hội An đã thực hiện các hợp đồng mua bán trang thiết bị với Điệp, Phong, tổng giá trị trên 14 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Thị Thu Điệp, Nguyễn Khưu Đông Phong cấu thành tội "Đưa hối lộ" được quy định tại khoản 3 Điều 364 Bộ luật Hình sự. Hành vi của Nguyễn Văn Dương, Phạm Điền, Nguyễn Ngọc Sỹ cấu thành tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.