Thông tin nóng vụ thư ký, lái xe của lãnh đạo Hà Nội bị công an khám xét khẩn cấp

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, 2 trong 3 người bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khám xét nơi ở khẩn cấp tối qua (13/7) đang làm việc tại UBND TP.Hà Nội. Cụ thể, một người công tác tại Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc của UBND TP.Hà Nội; người còn lại là lái xe của ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 14/7, qua điện thoại, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói ông "đang họp Thường trực"....

Clip: Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực đường Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Ghi nhận của nhóm PV Dân Việt trong tối 13/7 cho thấy, lực lượng chức năng cùng xe biển xanh cũng xuất hiện tại 1 ngôi nhà ở đường Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên. Được biết đây là nơi cư trú của đối tượng Nguyễn Anh Ngọc (hiện công tác tại Phòng thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP.Hà Nội). (ảnh: Nhóm PV).

Một nguồn tin ở UBND TP.Hà Nội cho biết, hiện nay cơ quan công an mới chỉ có lệnh khám xét khẩn cấp, chưa có lệnh tạm giữ, tạm giam nên bên phía UBND TP.Hà Nội chưa thực hiện các bước tiếp theo, chưa đình chỉ công việc. "2 người này hiện nay vẫn đang làm việc với cơ quan công an, có nghĩa là vẫn đang đi làm" - vị này thông tin.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 13/7, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 nghi phạm có hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo đó, 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, đang công tác tại phòng thư ký biên tập, tổ giúp việc UBND TP.Hà Nội.

Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi), trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, là lái xe của ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Phạm Quang Dũng (37 tuổi), trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội, là cán bộ Công an của C03, Bộ Công an.

Hiện Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.