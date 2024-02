Thu được khẩu súng mà nghi phạm cướp ngân hàng tại Lâm Đồng ném xuống hồ nước

Ngày 8/2, Công an huyện Đức Trọng cho biết, đã tìm kiếm và thu giữ được tang vật của vụ cướp ngân hàng tại Lâm Đồng mà Dân Việt thông tin qua bài viết Truy tìm đối tượng dùng súng cướp ngân hàng ngày 28 Tết tại Lâm Đồng.

Cụ thể, sau khi đối tượng Trung gây ra vụ cướp ngân hàng, bị lực lượng bảo vệ và người dân truy hô, chặn bắt, Trung đã bắn về phía bảo vệ ngân hàng rồi trốn chạy về hướng hồ Nam Sơn, huyện Đức Trọng.

Tại đây, Nguyễn Thành Trung đã lẩn vào một vườn chuối của người dân rồi thay quần áo, mũ bảo hiểm, balo nhằm qua mặt lực lượng công an. Khẩu súng dùng để uy hiếp nhân viên ngân hàng cũng như bắn trả bảo vệ, Trung cũng ném xuống hồ Nam Sơn.

Khẩu súng Trung dùng để cướp ngân hàng tại Lâm Đồng được cơ quan công an thu giữ. Ảnh: LT.

Khi bắt được Trung tại Bình Thuận sau khoảng 10 giờ gây án thì lực lượng chức năng cũng đã tìm được khẩu súng trên tại hồ Nam Sơn. Quá trình hoàn tất hồ sơ, giám định, Công an huyện Đức Trọng sẽ xem xét xử lý Trung thêm hành vi sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 8/2, ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến trụ sở Công an huyện Đức Trọng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc (áo trắng) trao Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng cho lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng.

Tại buổi trao bằng khen, ông Nguyễn Ngọc Phúc đánh giá cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an tỉnh và Công an huyện Đức Trọng. Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, vụ dùng súng cướp ngân hàng là sự việc rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Việc Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng phá án đã củng cố niềm tin của nhân dân, qua đó góp phần đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết an toàn.