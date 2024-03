Thu nhập 63 triệu/người/năm, một huyện ở Ninh Bình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Huyện Yên Mô đang phát triển mạnh mẽ

Ông Phạm Quang Ngọc-Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh nhấn mạnh, Yên Mô từ một huyện khó khăn, xuất phát điểm thấp, không gian dư địa, tiềm lực hạn chế hơn các địa phương khác trong tỉnh Ninh Bình.

Huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Ảnh: Vũ Thượng

Tuy nhiên, huyện Yên Mô đã vươn lên phát triển mạnh mẽ, toàn diện cả về mặt kinh tế cũng như văn hóa, xã hội; là huyện thứ hai của tỉnh Ninh Bình đăng ký xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Trong năm 2024, với mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ để đề nghị Trung ương công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Mô cũng phải đạt huyện nông thôn mới nâng cao thì mới đảm bảo các tiêu chí.

Huyện Yên Mô phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Ảnh: Vũ Thượng

Qua đó, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Ninh Bình; các sở, ngành có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, đồng hành cùng huyện Yên Mô xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thiện các tiêu chí, muộn nhất là tháng 6/2024 phải có hồ sơ sơ bộ để trình xin ý kiến.

Yên Mô còn 3 tiêu chí về đích

Huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Ảnh: Vũ Thượng

Năm 2020, huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình), được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới, suốt thời gian qua huyện luôn nỗ lực, cố gắng để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Xã Yên Hòa (huyện Yên Mô) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Ảnh: Vũ Thượng

Đến nay, cơ bản hạ tầng kỹ thuật của các lĩnh vực trên địa bàn huyện Yên Mô đã được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, từng bước hiện đại, theo quy hoạch. Kinh tế phát triển khá, sản xuất nông nghiệp chuyển dần theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ được duy trì.

Sản phẩm gốm Bồ Bát được công nhận OCOP 4 sao. Ảnh: Vũ Thượng

Bên cạnh đó, văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đa chiều giảm còn 1,97%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến hết năm 2023, toàn huyện đã có 8 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (chiếm 50%), 52 thôn xóm kiểu mẫu (chiếm 22,4%). Thu nhập bình quân đạt 63 triệu đồng/người/năm.

Trồng cây khoai môn ngọt lấy ngó của một nông dân xã Khánh Thịnh (huyện Yên Mô) lãi 300 triệu đồng/năm. Ảnh: Vũ Thượng

Được biết, huyện Yên Mô cơ bản đạt các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn mới (2021-2025) và đạt 6/9 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao. Còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục; tiêu chí số 6 về Kinh tế; tiêu chí số 7 về Môi trường.