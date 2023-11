Huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) đã luôn quan tâm, triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Đồng bào dân tộc Khmer huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) tích cực tăng gia sản xuất phát triển kinh tế.

Xác định công tác chăm lo nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp huyện Duyên Hải đã tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc Khmer, từ đó đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đời sống người dân trong vùng đồng bào dân tộc Khmer ngày một khởi sắc, chất lượng cuộc sống được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 61 triệu đồng/người/năm; 100% ấp có điện lưới quốc gia; 99,8% hộ sử dụng điện, 97% hộ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh.

Đồng thời, quan tâm hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, hỗ trợ thực hiện mô hình nhà lưới sản xuất rau an toàn tại xã Đôn Châu với tổng kinh phí 250 triệu đồng; hỗ trợ 35 cặp bò sinh sản cho hộ nghèo phát triển sinh kế tại Ngũ Lạc và Đôn Châu, qua đó đời sống kinh tế của đồng bào Khmer có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) phát triển kinh tế vươn lên làm giàu.

Ngoài ra, huyện tranh thủ nhiều nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh để đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng nông thôn, đào tạo nghề, hỗ trợ nhà ở, đất ở, hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc Khmer.

Năm 2022, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện được phân bổ kinh phí trên 7.300 tỷ đồng để thực hiện các chính sách về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; đầu tư cơ sở thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động người dân tộc thiểu số…

Nhờ đó, diện mạo nông thôn vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer ngày càng khởi sắc, nhiều nhà ở được xây dựng khang trang, những con đường bê tông thẳng tắp giúp cho việc vận chuyển hàng hoá của người dân thuận tiện, thông suốt, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện các mặt kinh tế - xã hội của địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer giảm còn 276/453 hộ, chiếm 1,35%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 284/554 hộ, chiếm 1,38%. Huyện có 06/06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có được thành quả đó cũng nhờ sự đóng góp rất lớn của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.

Các giá trị văn hoá đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh được giữ gìn và phát huy.

Bên cạnh đó, việc giữ gìn bản sắc văn hoá của đồng bào dân tộc được bảo tồn và phát triển toàn diện, các giá trị phong tục tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp được tôn trọng và phát huy, tình đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống ngày càng gắn bó chặt chẽ giữa các dân tộc.

Toàn huyện có 14 chùa Phật giáo Nam tông Khmer; trong đó có 05 ngôi chùa được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh (chùa Trà Khúp, xã Ngũ Lạc; chùa Bào Môn, chùa Tà Rom, chùa La Bang, xã Đôn Châu; chùa Bà Giam, xã Đôn Xuân) và 1 ngôi chùa được công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia (chùa Ta Lôn, xã Long Vĩnh); các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao vùng đồng bào dân tộc được chú trọng quan tâm đẩy mạnh...

Phong trào xây dựng ấp văn hoá, gia đình văn hoá và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng văn minh trên địa bàn huyện Duyên Hải ngày càng được sư sãi, đồng bào Khmer hưởng ứng tích cực; đặc biệt, với những nổ lực của các cấp uỷ, chính quyền địa phương đã thực hiện tốt Chương trình 135 của Chính phủ và đạt chuẩn xã văn hoá - nông thôn mới.

Hàng năm, huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà các chư tăng, chức sắc, người có uy tín, gia đình chính sách đồng bào Khmer dịp Tết Cổ truyền Chôl Chnam Thmây và lễ Sên Đôlta của đồng bào dân tộc.

Sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào Khmer trên địa bàn huyện Duyên Hải chuyển biến tích cực

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong vùng đồng bào dân tộc tiếp tục được quan tâm đầu tư. Trọng tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí trong vùng đồng bào dân tộc được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện tốt; mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học ở các trường được tăng cường đầu tư xây dựng, góp phần đào tạo nâng cao dân trí trong đồng bào dân tộc.

Các xã trong vùng có đông đồng bào dân tộc đều có điểm trường ở các cấp học và huyện có 1 trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở; việc dạy và học chữ Khmer được duy trì và phát triển; tỷ lệ học sinh dân tộc Khmer bỏ học hàng năm được kéo giảm.

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm thực hiện tốt, các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia vận động các tổ chức, cá nhân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người, hiện toàn huyện có 03/03 xã có đông đồng bào dân tộc đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Hệ thống chính trị trong vùng đồng bào dân tộc từng bước được củng cố; hiệu lực quản lý, năng lực điều hành ngày càng được nâng lên.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc Khmer luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp quan tâm...

Hiện toàn huyện có 632 đảng viên, hơn 250 cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc và 39 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc luôn ổn định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng tổ, ấp vùng đồng bào Khmer ngày càng vững chắc.

Để tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer, huyện Duyên Hải đã ban hành Kế hoạch số 38-KH/HU ngày 08/12/2021 của Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy Trà vinh “Về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025 huyện sẽ triển khai thực hiện 4 dự án thuộc Chương trình đã được phê duyệt, trong đó tập trung giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đầu tư cơ sơ hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên canh đó, huyện đề ra các giải pháp để tập trung phát triển kinh tế xã hội, triển khai và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế đã đề ra.

Huyện phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng trong Nhân dân; tranh thủ các nguồn vốn, các chính sách của Trung ương, của tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo phát triển sản xuất; tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer, góp phần xây dựng quê hương Duyên Hải ngày càng phát triển giàu đẹp.