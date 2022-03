Thứ trưởng Bộ Công an: Sẽ sớm kết luận điều tra vụ nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự

Ngày 14/3, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ngay sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Công an đã chỉ đạo công an địa phương tập trung, phối hợp với các cơ quan của Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh, làm rõ về một số vụ án cử tri, nhân dân quan tâm như vụ nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

"Các cơ quan chức năng của Bộ Công an đang tập trung để sớm kết luận điều tra, đề nghị truy tố, xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm liên quan đến vụ việc tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao", ông Tỏ cho hay.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ công an. Ảnh: Quochoi.vn

Trước đó, tại phiên họp thứ 8 (tháng 2/2022), báo cáo công tác dân nguyện tháng 1/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, nhân dân đặc biệt quan tâm kiến nghị đề nghị xử lý nghiêm minh sai phạm của một số cán bộ, công chức Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, trong quá trình xét duyệt cấp phép thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân.

Vụ "phân bón giả" Thuận Phong chưa giải quyết xong Với các vụ việc phức tạp có liên quan đến an ninh trật tự, Bộ công an đã có báo cáo tổng thể gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo ông Tỏ, có 501 vụ khiếu nại phức tạp về an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc. Hiện có 227 vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, 272 vụ đang được tiếp tục giải quyết và rà soát và 2 vụ việc chưa được giải quyết.

"Các vụ việc chủ yếu liên quan đến đất đai, thu hồi đất, xảy ra tập trung chủ yếu ở các khu vực có tốc độ đô thị hoá cao", Thứ trưởng Bộ Công an thông tin.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cũng dành thời gian báo cáo về vụ việc Công ty Thuận Phong (Đồng Nai) có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh phân bón giả. Theo ông, đây là vụ việc được đại biểu Quốc hội, dư luận quan tâm nhưng sau một thời gian dài, đến nay vẫn chưa được giải quyết xong. Nguyên nhân là do công tác giám định kéo dài, không trả lời rõ ràng, đúng vào những nội dung yêu cầu về giám định.

Thứ trưởng cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh, báo cáo và xin ý kiến các ngành tư pháp Trung ương để xem xét, giải quyết vụ án theo quy định.