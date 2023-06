Theo đó, buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và cung ứng điện tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương (thuộc Tổng Công ty Phát điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam), Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và việc khai thác, cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện tại Công ty Cổ phần than Hà Tu.



Tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã có buổi làm việc với các bộ, ngành, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than - Khoáng sản, Tổng công ty Đông Bắc về tình hình sản xuất, cung ứng điện và khai thác, cung ứng than cho sản xuất điện; các bài học kinh nghiệm; xử lý các đề xuất, kiến nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình sản xuất, cung ứng điện tại Quảng Ninh. Ảnh: QMG.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh không chỉ là trung tâm du lịch lớn mà còn là trung tâm khai thác than, cũng là một trung tâm nhiệt điện với 7 nhà máy nhiệt điện có tổng công suất 5.640 MW. Điện sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tháng 5/2023 ước đạt 3,6 tỷ KWh, tăng 23,12% so với cùng kỳ; 5 tháng năm 2023 đạt 16,7 tỷ KWh điện, bằng 15% so với tổng sản lượng điện sản xuất của cả nước và bằng 35% sản lượng điện sản xuất của các nhà máy điện than trên toàn quốc.

Trong bối cảnh thiếu trầm trọng nguồn cung điện, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị ngành Than đảm bảo cung cấp đủ than phục vụ hoạt động sản xuất điện; nhà máy nhiệt điện tăng cường giải pháp vận hành, hạn chế tối đa việc dừng sửa chữa, bảo dưỡng, trừ trường hợp sự cố bất khả kháng; khẩn trương khắc phục sự cố, vận hành tối đa công suất cung cấp lên lưới điện quốc gia.

Tỉnh cũng đã thành lập Ban chỉ đạo cung ứng điện cấp tỉnh, thực hiện thống nhất và đồng bộ công tác tiết giảm nhu cầu sử dụng điện một cách phù hợp, an toàn theo đặc điểm, tình hình thực tế của Quảng Ninh. Mục tiêu tìm ra các giải pháp tối ưu trong từng tình huống cụ thể để quản trị tình hình, giảm thiểu rủi ro tác động đến KT-XH, ANTT do tình trạng thiếu điện hoặc phải cắt điện, tiết giảm điện gây ra.

Thủ tướng đi thăm, kiểm tra tình hình cung ứng điện tại Quảng Ninh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn Điện lực thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh, nỗ lực xử lý, giải quyết, khắc phục các khó khăn, thách thức.

Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp điều hành sử dụng hiệu quả nguồn vốn tại các tập đoàn, tổng công ty. Bộ Công Thương triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan tới sản xuất, cung ứng điện.

Từ thực tiễn kiểm tra tại Công ty than Hà Tu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước, không giải quyết các vụ việc cụ thể, trực tiếp; khẩn trương nghiên cứu, ban hành quy định phân loại các loại vật liệu xây dựng thông thường như đất đá làm vật liệu san lấp, đắp nền đường… với các loại khoáng sản, có cách thức quản lý, thủ tục, quy trình cấp phép phù hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác khai thác than tại Công ty CP than Hà Tu, TP.Hạ Long. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn về đất đá san lấp cho các dự án hạ tầng theo hướng thống nhất trên cả nước, cũng như hướng dẫn thống nhất về giá đất, tránh tình trạng hướng dẫn riêng lẻ từng trường hợp, từng địa phương.

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Than - Khoáng sản, Tổng công ty Đông Bắc nỗ lực phấn đấu sản xuất, kinh doanh tăng trưởng từ 15-20%.