4/7 nhà máy nhiệt điện tại Quảng Ninh hoạt động hết công suất

Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết hiện có 4/7 nhà máy nhiệt điện tại tỉnh Quảng Ninh vận hành tất cả các tổ máy (đạt công suất 97-100%).

Các nhà máy còn lại đang hoạt động ở mức 50-60% do gặp sự cố từ các tổ máy hoặc phải giảm công suất để đảm bảo nhiệt độ nước làm mát đầu ra theo quy chuẩn.

Thống kê điện sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tháng 5-2023 ước đạt 3,6 tỷ KWh, tăng 23,12% so với cùng kỳ; 5 tháng năm 2023 đạt 16,7 tỷ KWh điện, bằng 15% so với tổng sản lượng điện sản xuất của cả nước và bằng 35% sản lượng điện sản xuất của các nhà máy điện than trên toàn quốc.