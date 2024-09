Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao mô hình "Tỉnh an toàn giao thông" triển khai đầu tiên ở Bắc Ninh

Năm 2023 Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên được Bộ Công an lựa chọn để triển khai xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông". UBND tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương tham mưu cho Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/3/2023 về xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông", gồm 6 nhóm, 57 nhiệm vụ xuyên suốt, phân công cụ thể cho từng cấp, ngành, đến tận các Chi, Đảng bộ cơ sở, khu phố.

Sáng 22/9, tại Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết 1 năm "Tỉnh an toàn giao thông" do Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nghị quyết ban hành với 5 mục tiêu chính là: Thay đổi diện mạo tình hình trật tự an toàn giao thông; Lấy con người làm trung tâm, là trọng tâm, là chủ thể, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản khi tham giao thông; Khơi dậy niềm tự hào, hình thành đặc trưng "Văn hóa giao thông" của người Bắc Ninh; Khắc phục triệt để các bất cập trong tổ chức giao thông, quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, đào tạo lái xe, kiểm định phương tiện; Ứng dụng triệt để công nghệ trong xử lý vi phạm giao thông. Trong đó, phải tạo chuyển biến trước hết từ hệ thống chính trị, lan tỏa đến các tổ chức, doanh nghiệp, trường học, tổ dân phố, thôn xóm, các dòng họ, tôn giáo và nhân dân.



Các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đã được xử lý

Ở thời điểm ban hành Nghị quyết số 87-NQ/TU, Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận định, tình hình trật tự an toàn giao thông còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: Hạ tầng giao thông chưa tương xứng với quy mô phát triển kinh tế - xã hội và mật độ phương tiện; còn nhiều bất cập về tổ chức giao thông; hình thành một số điểm ùn tắc giao thông, điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông; vi phạm về trật tự, an toàn giao thông còn xảy ra ở nhiều nơi, kể cả trên các tuyến đường thủy, đường sắt; vẫn còn tiềm ẩn tình trạng xe quá khổ, quá tải, vượt quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi tham gia giao thông.

"Nguyên nhân chủ yếu, do dân số đông gần 1,5 triệu người, trong đó, trên 450 lao động nhập cư đến làm ăn, sinh sống, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tai nạn khi tham gia giao thông" – Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ ra và cho biết một số cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong khi ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông còn thấp.

Ông Vương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo tóm tắt kết quả 1 năm xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Qua 1 năm triển khai thực hiện, các mục tiêu cơ bản trong xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" đã hoàn thành (30 nhiệm vụ hoàn thành; 27 nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài), trong đó tai nạn giao thông giảm sâu (giảm 16% số vụ, 20% người chết, 19% người bị thương). Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật tham gia giao thông chuyển biến rõ rệt, bước đầu hình thành thói quen, văn hóa giao thông của người Bắc Ninh. Cán bộ, đảng viên, giáo viên đã thực hiện vai trò gương mẫu, đi đầu trong xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông", tỷ lệ đảng viên vi phạm rất thấp.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đánh giá Nghị quyết số 87 là một trong những Nghị quyết triển khai thực chất, toàn diện, đi vào cuộc sống. Nổi bật việc tổ chức giao thông được rà soát kỹ lưỡng, các điểm đen, tiềm ẩn tai nạn giao thông được xử lý 100%; lắp 100% gờ, gồ giảm tốc từ ngõ ra đường (lắp thêm 6.010 điểm).

Công tác tuyên truyền đã bao trùm đầy đủ các nhóm đối tượng. Ngay sau khi Nghị quyết số 87 được ban hành 2 ngày, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị trực tiếp, kết hợp trực tuyến trên sóng truyền hình tỉnh đến tận các chi đảng bộ, khu phố, thôn xóm, với 260 điểm cầu, 16.600 đại biểu và trên 300.000 người dân xem trực tiếp.

Đồng thời, tổ chức thêm hội nghị trực tuyến tới gần 1.000 điểm cầu là doanh nghiệp, công nhân, người lao động trong Khu Công nghiệp (đặc thù về nhóm tỷ lệ tai nạn giao thông cao ở Bắc Ninh, 70% người gây tai nạn và nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là người tỉnh ngoài).

Tỉnh Bắc Ninh đã nhận diện và tập trung tuyên truyền đúng vào nhóm đối tượng có tỷ lệ TNGT, vi phạm giao thông cao: công nhân, lao động ngoại tỉnh, lái xe..., đồng thời ưu tiên các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với nhóm học sinh, sinh viên (bao gồm cả phụ huynh đưa đón) để hình thành văn hóa giao thông bền vững, lâu dài trong nhiều thế hệ...

Cùng với đó, công tác tuần tra, xử lý vi phạm tăng cao, xử phạt 45.401 trường hợp, với số tiền 103,5 tỷ - tăng 101% so với trước khi xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông". Riêng xử phạt nồng độ cồn 15.067 trường hợp (tăng 146%), xử phạt tốc độ 5.654 trường hợp, tăng hơn 5 lần. Tỉnh Bắc Ninh cũng tổ chức trấn áp mạnh đối với các đối tượng thanh thiếu niên lạnh lách, đánh võng, các đối tượng tụ tập, tàng trữ, sử dụng dao kiếm, vũ khí thô sơ… gây rối trật tự công cộng (bắt 372 đối tượng).

Những kết quả trên có thể khẳng định việc xây dựng mô hình "Tỉnh an toàn giao thông" ở Bắc Ninh là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói riêng và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói chung, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Thay đổi bộ mặt trật tự an toàn giao thông

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công an về triển khai thí điểm mô hình "Tỉnh an toàn giao thông". Là địa phương đầu tiên được Bộ Công an lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình này, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai mô hình này với cách làm, bước đi phù hợp với bối cảnh, tình hình, điều kiện cụ thể trên địa bàn, đạt những kết quả tích cực, làm thay đổi bộ mặt trật tự an toàn giao thông của tỉnh, góp phần bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông” - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nổi bật là nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân có chuyển biến rõ nét, bước đầu hình thành thói quen, văn hóa giao thông của người Bắc Ninh. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường; kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư. Trật tự công cộng được xử lý quyết liệt, tạo bộ mặt đường phố, lòng đường, vỉa hè thông thoáng, an toàn. Tai nạn giao thông giảm sâu.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả quan trọng đã đạt được của Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông thời gian qua; trong đó có những thành tích nổi bật từ mô hình "Tỉnh an toàn giao thông" tại Bắc Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, an toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà. Đại hội XIII của Đảng đã xác định "Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân". Trong đó, an toàn giao thông là vấn đề quan trọng được toàn xã hội quan tâm và các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chức năng đảm bảo.



Thủ tướng đề nghị sau hội nghị, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tổng kết, hoàn thiện mô hình "Tỉnh an toàn giao thông", các cơ quan nghiên cứu, tính toán, triển khai nhân rộng xây dựng mô hình với lộ trình, bước đi, cách làm phù hợp tình hình, điều kiện của đất nước nói chung và các địa phương nói riêng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội, mang lại hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của nhân dân, khi người dân thấy có lợi ích thiết thực thì sẽ tự nguyện, tích cực hưởng ứng, mục tiêu là tất cả các tỉnh, thành phố đều là "Tỉnh an toàn giao thông".



Lãnh đạo Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Tỉnh an toàn giao thông - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao Bằng khen của Tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Tỉnh an toàn giao thông - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong chương trình công tác tại Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn và tặng quà công nhân trên công trường; đi thăm dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; dự và chỉ đạo hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024.