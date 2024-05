Hội Nông dân phường Bồng Lai đạt giải cuộc thi mô hình, sáng kiến an toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh

Ngày 16/5, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức trao giải cuộc thi mô hình, sáng kiến "An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh năm 2023", trong đó sáng kiến "Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông" của Hội Nông dân phường Bồng Lai, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã được Ban tổ chức trao giải Ba của cuộc thi.

Ông Nguyễn Công Thao - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh trao giải Ba cho các tác giả, trong đó có sáng kiến "Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông" của Hội Nông dân phường Bồng Lai, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: T.Thương

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Trung Hiền (ngoài cùng bên trái), Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Minh Hiếu (thứ 2 từ phải qua) trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: T.Thương

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Quang Sang - Chủ tịch Hội Nông dan phường Bồng Lai, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm 2023 xã Bồng Lai lên phường. Hội Nông dân đã tích cực, chủ động trong phong trào tham gia xây dựng đô thị văn minh, xây dựng và gắn biển 5 "Tuyến đường nông dân tự quản" ở 5 khu phố với tổng chiều dài 3km, góp phần đẩy mạnh phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân với phong trào chung của địa phương.

Để quản lý tốt các tuyến đường, 100% các hộ dân đều ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, làm mất an toàn giao thông. Hằng ngày, các hội viên nông dân cùng tổ dân phố phối hợp đến từng hộ kiểm tra, nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến phố...



"Sau 3 tháng ra mắt và thực hiện các hoạt động, tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ ở địa phương giảm đi rõ rệt. Không còn hiện tượng phóng nhanh vượt ẩu, sử dụng xe tự chế, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đặc biệt lứa tuổi dưới 16 tuổi đã giảm hẳn việc sử dụng xe đạp điện, xe máy điện. Việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy đã trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa của người dân phường Bồng Lai" - ông Sang chia sẻ.

Với sáng kiến "Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông", ông Nguyễn Quang Sang cho biết, việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đã nhận được sự đồng thuận cao của cộng đồng dân cư, đặc biệt là các hội viên nông dân đã từng bước tạo nề nếp, thói quen, ý thức, trách nhiệm trong tham gia giao thông của mỗi người.

Thực hiện an toàn khi tham gia giao thông đã trở thành nét đẹp của nông dân Bắc Ninh trong công cuộc xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Từ đó đưa việc thực hành văn hóa giao thông là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cá nhân và của cả cộng đồng, góp phần xây dựng thành công tỉnh Bắc Ninh trở thành "Tỉnh an toàn giao thông", thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội và các cấp ngành địa phương thời gian tới.

Để lan tỏa sáng kiến này tới đông đảo hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Quang Sang đề xuất cần triển khai và nhân rộng mô hình "Nông dân với an toàn giao thông" tới các cấp Hội, các địa phương để người dân nông thôn mà trước hết là thành viên của Hội nắm chắc được quyền hạn và nghĩa vụ của mình khi tham gia giao thông. Từ đó góp phần đáng kể vào việc nâng cao ý thức, trách nhiệm người dân khi tham gia giao thông.

"Từ nay đến cuối năm, Hội Nông dân phường Bồng Lai tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội lồng ghép nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông vào các cuộc họp, sinh hoạt tại chi, tổ hội để các hội viên nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông; cảnh báo về hậu quả tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông" - ông Sang nói.

Hội Nông dân phường Bồng Lai, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã tích cực, chủ động trong phong trào tham gia xây dựng đô thị văn minh, xây dựng và gắn biển 5 "Tuyến đường nông dân tự quản" ở 5 khu phố với tổng chiều dài 3km.Ảnh: ND

Cuộc thi mô hình, sáng kiến "An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh năm 2023" đã thu hút gần 30 mô hình, sáng kiến tham gia. Ban tổ chức lựa chọn 20 sáng kiến, giải pháp nổi bật vào vòng Chung khảo và chọn 10 sáng kiến, giải pháp nổi bật nhất vào vòng Chung kết.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho 2 sáng kiến: "Hành trình Kinh Bắc - Hạnh phúc Bắc Ninh" của nhóm ông Đoàn Trần Đức Hải (thành phố Hà Nội) gồm 2 hợp phần sáng kiến "Quản trị giao thông theo nguyên lý đèn giao thông" và "Trạm dừng Hạnh phúc - Chạm tới ước mơ"; Sáng kiến "Lắp đặt hệ thống kiểm soát trọng tải xe tự động có ứng dụng công nghệ cân tự động không dừng WIM (Weighing- In- Motiont) tại các điểm phạt nguội an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh" của ông Nguyễn Giang Tuấn (phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh).

Đồng thời, trao giải Ba cho 2 sáng kiến: "Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông" của Hội Nông dân phường Bồng Lai, thị xã Quế Võ; Phần mềm hệ thống camera giám sát giao thông thông minh, an ninh xã hội ASI" của Công ty CP tập đoàn ASI. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 5 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Ông Nghiêm Văn Hách - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh nhận định, thông qua cuộc thi, người dân được nâng cao kiến thức hiểu biết về pháp luật công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, hiện đại hướng tới "Tỉnh an toàn giao thông".

Ngày 15/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết số 87-NQ/TU về xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông". Cuộc thi mô hình, sáng kiến "An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh năm 2023" được tổ chức nhằm huy động sức mạnh trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân, tìm kiếm những ý tưởng mới, các giải pháp khắc phục, giải quyết các vấn đề về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; hạn chế vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông và ngăn chặn xe quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định khi tham gia giao thông.