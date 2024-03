Leonardo DiCaprio và bạn gái Vittoria Ceretti mới đây đã "dính" tin đồn đính hôn khi cả hai cùng thưởng thức đồ ăn Mexico cùng nhau tại Los Angeles vào ngày 26/3. Theo People, cặp đôi đã chụp hình khi gọi đồ ăn trưa, cánh tay trái của Ceretti vòng qua vai nam diễn viên, và một chiếc nhẫn lớn trên ngón đeo nhẫn của cô. Mặc dù nó trông giống như một chiếc nhẫn đính hôn, nhưng không có bất kỳ thông tin nào từ phía tài tử "Titanic" đối với những suy đoán này.

Thực hư tin đồn Leonardo DiCaprio đính hôn với siêu mẫu 25 tuổi?

Vittoria Ceretti gây chú ý với chiếc nhẫn trên ngón tay áp út. Ảnh: People.

Một nguồn tin nói với Page Six rằng, Leo không hề cầu hôn bạn gái. Leo DiCaprio sẽ bước sang tuổi 50 vào tháng 11, nhưng anh vẫn chưa muốn "yên bề gia thất" và tiếp tục hưởng thụ đời độc thân vui vẻ. Dù vậy, mối quan hệ của anh và người mẫu Vittoria Ceretti được cho là rất nghiêm túc, khi họ không ngại xuất hiện nhiều lần trước công chúng. Ngôi sao của "Don't Look Up" và người mẫu này "dính" tin đồn hẹn hò vào năm 2023 khi họ bị bắt gặp hôn nhau tại một CLB ở Ibiza, Tây Ban Nha.

Không lạ khi ngôi sao của "Titanic" luôn bày tỏ sự trân trọng những người phụ nữ xinh đẹp. Leo từng có quan hệ với hàng loạt người mẫu trong suốt nhiều năm, điều mà các đại diện của anh liên tục phủ nhận hết lần này đến lần khác. Mối quan hệ công khai gần nhất mà anh tự hào thể hiện là với Camila Morrone. Anh thậm chí đã đưa cô gái 22 tuổi đến lễ trao giải Oscar lần thứ 92, nhưng họ không bước đi trên thảm đỏ cùng nhau. Họ chia tay ngay sau khi cô bước sang tuổi 25.

Qua lịch sử "tình trường" của Leo DiCaprio, nhiều người nhận thấy anh thường có xu hướng chia tay bạn gái khi họ tròn 25 tuổi, nhưng nam diễn viên đã phá vỡ "lời nguyền" này với Gigi Hadid, người đã 27 tuổi khi cặp đôi bắt đầu hẹn hò. Tuy nhiên, mối quan hệ này rất ngắn ngủi và cả hai đều không xác nhận chuyện tình cảm với công chúng.

Ceretti sẽ bước sang tuổi 26 vào ngày 7/6 tới đây, vì vậy mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào việc liệu anh có kết thúc mối tình này không. Vittoria Ceretti từng kết hôn với DJ người Mỹ Matteo Milleri hồi năm 2020. Cặp đôi không có bất cứ đăng tải nào về nhau kể từ cuối năm 2022. Vittoria và Matteo đã hoàn tất thủ tục ly hôn trong năm 2023.

Vittoria sinh ra ở Italy, cô sớm làm công việc người mẫu từ năm 14 tuổi và nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công. Cô đã tham gia trình diễn trong nhiều show thời trang của các nhà mốt lớn, được nhiều tờ tạp chí thời trang danh tiếng mời chụp hình.