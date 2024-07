Thực hư về thông tin Hải "bánh" bị bắt tạm giam vì buôn bán ma túy

"Hành tẩu giang hồ" tự xưng là Hải "bánh"

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin, Công an huyện Mường La (Sơn La) bắt tạm giam Hải "bánh", người trong vụ án Năm Cam, đã mãn hạn tù và hoàn lương làm ăn, khi vận chuyển, buôn bán 2 bánh ma túy. Thực hư vụ việc ra sao, phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo công an huyện Mường La (Sơn La).

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Lê Mùi, Trưởng Công An huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết: Vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 02/7, Công an huyện Mường La bắt quả tang đối tượng Lò Văn Hà (SN2002, trú tại bản Mển, xã Hua Trai, huyện Mường La) thu giữ 0,21gam heroine và 2,14gam MTTH , 01 xe máy, 01 điện thoại di động.

Đối tượng tự xưng là Hải "bánh" và đồng bọn bị Công an huyện Mường La (Sơn La) bắt tạm giam khi vận chuyển ma túy. Ảnh: Cao Thiên

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Mường La đã tiến hành "Giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp" chỗ ở của Phan Xuân Hải (SN 2000); Trần Tuấn Anh (SN1988) ; Quàng Văn Thành (SN 1993), đều trú thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Kết thúc khám xét thu giữ 04 điện thoại di động và 5,7gam MTTH.

Cũng theo Trung tá Lê Mùi, Trưởng Công An huyện Mường La: Đường dây buôn bán ma túy do Phan Xuân Hải "cầm đầu", người này tự xưng là Hải "bánh". Đối tượng Phan Xuân Hải, không phải là Hải "bánh", người trong vụ án Năm Cam, đã mãn hạn tù và hoàn lương làm ăn.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mường La đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy," khởi tố bị can đối với Lò Văn Thạch (SN 2005); Quàng Quốc Cường (SN 2005); Quàng Văn Quang (SN2005), đều trú tại xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Đấu tranh ban đầu Phan Xuân Hải khai nhận có thành lập nhóm trên mạng xã hội tên X, trên nền tảng mạng xã hội Facebook, sau đó sử dụng ứng dụng Zalo và Messenger để trao đổi, mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy ra quân đấu tranh tội phạm. Ảnh: Cao Thiên

Mường La địa bàn nóng về ma túy

Trưởng Công An huyện Mường La, cho biết thêm: Là địa bàn phía Bắc của tỉnh Sơn La, giáp ranh huyện Trạm Tấu (Yên Bái) ở phía Đông, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và Than Uyên (Lai Châu), Mường La là địa bàn luôn nóng bỏng cuộc chiến chống tội phạm ma túy của lực lượng Công an.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội ma túy rất tinh vi, chúng thường chọn người thân trong gia đình, dòng tộc để tham gia vào đường dây ma túy. Việc đấu tranh với tội phạm ma túy là vô cùng khó khăn, cung đường hoạt động của các đối tượng cũng liên tục thay đổi, lúc thì đường bộ, lúc thì đường sông.

Công an Sơn La đấu tranh bắt giữ thành công nhiều vụ án, chuyên án ma túy lớn. Ảnh: Cao Thiên

"Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, tham mưu trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, 100% CBCS xuống cơ sở, đi từng nhà rà từng người, từng đối tượng có dấu hiệu phạm tội về ma túy; từng bước tháo gỡ những “nút thắt”, “điểm nghẽn”, những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, nhất là về tội phạm ma túy tại các địa bàn giáp ranh với các tỉnh khác, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự và tội phạm ma túy", Trưởng Công An huyện Mường La nhấn mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an toàn tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt giữ 863 vụ, 1127 đối tượng phạm tội về ma túy. Tang vật thu giữ hơn 13,7kg Heroin, 347959 viên MTTH, hơn 5kg MTTH dạng đá, 2423 cây thuốc phiện; 193 triệu đồng, 2 khẩu súng và nhiều tang vật liên quan khác. Riêng trong tháng hành động phòng chống ma túy, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ 4 vụ, 9 đối tượng, thu giữ hơn 02 bánh Heroin, 4500 viên MTTH; Phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh bắt giữ, tiếp nhận, khởi tố điều tra xử lý 04 vụ, 7 đối tượng, vật chứng thu giữ gần 1,2 kg thuốc phiện và trên 33500 viên MTTH.