Thương cảnh người phụ nữ nửa thế kỷ chăm chồng khuyết tật trong căn nhà xiêu vẹo

Mái ấm xiêu vẹo

Sống hơn nửa đời người, đến nay tất cả những gì vợ chồng ông Tạ Xuân Thắng (SN 1949) và bà Hoàng Thị Nữ (SN 1950) khao khát chỉ là một mái nhà đơn sơ nhưng vững chãi, một nơi để ông Thắng và vợ sống an yên tuổi già. Mỗi khi nhìn những vết nứt trên bức tường đất, nghe tiếng gió rít qua khe cửa, ông lại thầm cầu nguyện căn nhà không sập.

“Tôi cưới bà nhà tôi cũng được 50 năm rồi, trải qua bao khó khăn cùng nhau, giờ gần đất xa trời vẫn chưa lo cho bà ấy được căn nhà kiên cố. Tôi thương bà ấy lắm” - ông Thắng ngậm ngùi chia sẻ.

Ông Thắng nghẹn lòng khi nghĩ đến những ước mong chưa thể thực hiện cho vợ.

Đi sâu vào thôn Làng Chẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái là căn nhà của hai vợ chồng ông Thắng. Căn nhà đã qua bao mùa mưa bão, đã dần trở nên xiêu vẹo, tường nhà chỉ được đắp bằng đất rạn nứt, mái được lợp bằng lá, thủng lỗ chỗ sau hai lần nhà bị sập mái và thủng tường. Mỗi ngày mưa, nước thấm qua những khe hở, nền nhà ẩm thấp. Cả căn nhà chỉ có hai cái giường cũ, và bộ bàn ghế được các con biếu.

Trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo ấy, cũng chỉ có hai ông bà ở. Không có con cái, cháu chắt sống chung, những ngày mưa to, gió lớn, ông bà cũng chỉ biết nương tựa vào nhau. “Sau những cơn bão chúng tôi lại vá víu lại căn nhà. Có những đêm sợ nhà sập tôi phải dìu ông xuống nằm dưới gầm giường vì lo mái nhà sẽ sập xuống” - bà Nữ ngậm ngùi chia sẻ.

Căn nhà dột nát, xiêu vẹo mà vợ chồng ông Thắng đã sinh sống gần 50 năm qua.

Ông Thắng từ nhỏ đã bị khuyết tật bẩm sinh ở chân, gần đây lại được chẩn đoán bị mắc căn bệnh Alzheimer, nên mọi việc trong nhà đều do bà Nữ một tay đảm nhiệm, ông cũng chẳng thể đi lao động để kiếm tiền. Bà Nữ, mặc dù sức khỏe đã yếu dần theo năm tháng, nhưng đến nay bà vẫn gánh vác trọng trách chăm sóc chồng và kiếm sống qua ngày. Ông bà có ba người con, nhưng một người con trai đã không may mất sớm. Hai người con còn lại đều đã lập gia đình, hoàn cảnh khó khăn nên cũng không thể hỗ trợ được nhiều cho ông bà.

“Tôi nhiều bệnh, lại tàn tật từ bé, nhiều lúc cũng cố đi làm mà cứ đi một ngày về là nằm giường 2,3 ngày sau. Nhiều lúc tôi cũng thấy tự trách vì chẳng thể đỡ đần gì cho vợ” - ông Thắng tâm sự mà lòng nặng trĩu.

Đôi chân tàn tật bẩm sinh của ông Thắng đã là điều khiến ông đau đáu mãi, vì nó mà ông không thể lao động kiếm tiền, phụ giúp cho vợ.

Ước mơ về một mái ấm kiên cố

Mỗi ngày Bà Nữ đều lặn lội lên rừng quế, khi thì cạo vỏ quế thuê, khi thì phân loại cành và lá quế để đem bán, tiết kiệm từng đồng lẻ, hy vọng một ngày sang sửa được căn nhà dột nát. Hai sào ruộng nhỏ của gia đình khi thu hoạch cũng chỉ đủ để ông bà có bữa cơm rau ăn qua ngày. Cả hai ông bà dựa vào tiền trợ cấp cho người khuyết tật, mỗi tháng chỉ 720.000 đồng.

Với thu nhập eo hẹp, ông bà chẳng dám nghĩ đến việc mua thuốc bổ hay đi bệnh viện. Khi ốm đau, họ chỉ biết trông chờ vào những viên thuốc miễn phí được trạm y tế xã cấp cho. “Từ bé đến giờ tôi chưa biết mùi thuốc bổ nó như thế nào, đau ốm thì cũng chỉ biết đi xin thuốc ở trạm y tế xã. Ông có ốm đau nặng thì tôi cũng chỉ biết chăm sóc, bón cháo cho ông qua cơn bệnh” - bà Nữ tâm sự.

Bà Nữ vừa đi kiếm tiền, vừa chăm sóc chồng, vừa lo chu toàn mọi việc trong nhà.

Dù cuộc sống khó khăn chồng chất, tình yêu của ông Thắng và bà Nữ vẫn tình cảm như ngày đầu. Hơn 50 năm bên nhau, họ đã vượt qua bao sóng gió của cuộc đời. Giờ đây, vì căn bệnh Alzheimer ngày càng trở nặng, ông Thắng cũng dần quên đi những ký ức. Dẫu vậy, bà Nữ vẫn kiên nhẫn nhắc nhở và chăm sóc chồng bằng tất cả sự yêu thương.

Bà vừa nắm tay ông vừa tâm sự với phóng viên Báo Dân Việt: “Ước mơ lớn nhất của chúng tôi là có được một căn nhà nhỏ, đủ chắc chắn để che mưa che nắng những năm tháng còn lại”.

Hơn nửa thế kỷ cùng nhau trải qua bao khó khăn, vợ chồng ông Thắng vẫn yêu thương nhau như ngày đầu.

Chia sẻ về hoàn cảnh vợ chồng ông Thắng, ông Trần Trọng Luật - Bí thư Đoàn thanh niên xã An Thịnh bày tỏ: “Gia đình vợ chồng ông Tạ Xuân Thắng và bà Hoàng Thị Nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình thuộc hộ nghèo, hai ông bà sống neo đơn trong căn nhà xiêu vẹo, dột nát, đã sập hai lần. Lần gần đây, cán bộ và thanh niên trong xã cũng phải đến để giúp ông bà quây lại được tường sau căn nhà đã sập do sạt lở. Qua Báo NTNN/DV, tôi rất mong có thể kết nối tới các mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng chung tay, hỗ trợ ông bà có được căn nhà kiên cố, sống an yên tuổi già”.