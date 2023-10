Thương hiệu Mỹ Tâm làm "thăng hạng" các show truyền hình thực tế

Mỹ Tâm liên tục lọt Top tìm kiếm khi tham gia các gameshow

Mới đây, tập 2 của gameshow 2 Ngày 1 Đêm mùa 2 thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả khi Mỹ Tâm trở thành khách mời đặc biệt của chương trình. Chỉ trong vòng 4 tiếng lên YouTube, tập 2 của 2 Ngày 1 Đêm mùa 2 đạt gần đến 900.000 lượt view. Sau 2 ngày, số lượt xem đã lên tới hơn 6 triệu, với 8.000 lượt bình luận. Chương trình cũng đứng ngay vị trí Top 1 Trending trên mạng xã hội YouTube. Đây là điều ít tập phát sóng của các chương trình truyền hình thực tế làm được ở thời điểm hiện tại.

Mỹ Tâm xinh đẹp, trẻ trung tại gameshow Vietnam Idol 2023. (Ảnh: NSX)

Trước đó, sự xuất hiện của Mỹ Tâm tại Vietnam Idol 2023 cũng khiến gameshow này được chú ý sau 7 năm trở lại. Nhiều khán giả không ngần ngại khẳng định, họ theo dõi chương trình vì có Mỹ Tâm, bởi các thí sinh tham gia dự thi chưa mang lại nhiều dấu ấn. Sau khi tập 1 lên sóng ngày 8/7, từ khóa "Mỹ Tâm" ngay lập tức lọt vào Top tìm kiếm trên Google. Trên các diễn đàn, loạt khoảnh khắc về nhan sắc, biểu cảm của Mỹ Tâm được fan chia sẻ, hút hàng trăm nghìn lượt thích cùng nhiều video đạt triệu view.

Các ca khúc của Mỹ Tâm trở thành chủ đề tại Liveshow 5 của gameshow Vietnam Idol 2023 - điều chưa từng có tiền lệ đối với bất kỳ nghệ sĩ nào trước đó. Những chia sẻ của cô tại chương trình, phong cách thời trang của cô tại từng tập cũng được bàn luận trên nhiều diền đàn, chứng minh sức hút chưa bao giờ suy giảm của nữ ca sĩ 42 tuổi.

"Thần tượng của thần tượng"

Chia sẻ tại gameshow 2 Ngày 1 Đêm, ca sĩ Ngô Kiến Huy nói: "Em phải chào chị dù khi tỏ tình đáng lẽ phải gọi chị là em. Đối với em, khó để gọi chị là em lắm vì em rất kính trọng chị. Lần đó, em đi diễn nước ngoài và là lần đầu gặp chị, chị bảo em là "em mà không vô vai này thì hiếm người làm được".

Lần thứ hai em gặp chị là lúc làm MC một chương trình. Trước giờ em làm MC ít khi run lắm mà hôm đó dẫn trước chị em run vô cùng. Mỗi khi làm chương trình liên quan đến chị Mỹ Tâm, em chỉ cầu Tổ nghiệp cho mình không bị vấp trong thoại. Thực sự, để nói chuyện được với chị Mỹ Tâm như thế này mà không vấp là một điều vô cùng khó vì không thể kiểm soát được sẽ nói cái gì, vô cùng áp lực. Ngày hôm nay, em chỉ muốn nói là từ trong đáy lòng của em, em thực sự cảm ơn chị và từ giờ em sẽ là một đứa fan để theo dõi hành trình của chị về sau".

Mỹ Tâm tại gameshow "2 Ngày 1 Đêm". (Ảnh: NSX)

Bên cạnh sự xúc động của Ngô Kiến Huy, diễn viên Trường Giang hú hét, Kiều Minh Tuấn rưng rưng xúc động vì lần đầu gặp thần tượng ngoài đời thực, còn Lê Dương Bảo Lâm lập tức gọi điện cho vợ để khoe.

Trong khi đó, tại Vietnam Idol 2023, ca sĩ Hà Nhi cũng thổ lộ cô vui "không thở nổi" vì được gặp thần tượng: "Ngày hôm nay nhìn ai em cũng không run nhưng nhìn chị Tâm là em run. Vì nhìn vào ánh mắt chị Tâm em như nhìn thấy một giấc mơ rất đẹp".

Sự ngưỡng mộ của chính những đồng nghiệp dành cho Mỹ Tâm khiến các clip này lan tỏa trên mạng xã hội, tạo thành hiệu ứng lớn cho các gameshow cô tham dự. Bên cạnh tình cảm sẵn có của đông đảo người hâm mộ dành cho Mỹ Tâm, việc chứng kiến một nghệ sĩ thần tượng nghệ sĩ khác là tình huống quen thuộc nhưng luôn gây tò mò với công chúng. Với chặng đường sự nghiệp đầy hào quang và đời tư không vướng scandal, hình ảnh Mỹ Tâm càng trở nên thăng hạng.

Một yếu tố khác không thể không nhắc tới là Mỹ Tâm ít tham gia các show truyền hình thực tế. Sự xuất hiện hiếm hoi của cô khiến chương trình được đánh gái cao hơn. Trong khi đó, về phía Mỹ Tâm, cô cũng chịu khó trau dồi và trở nên thăng hạng về cả gu thời trang lẫn cách ứng xử trong mỗi tình huống.

Chia sẻ với Dân Việt về sự xuất hiện của Mỹ Tâm tại Vietnam Idol, nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng: Cô ấy ngày càng xinh đẹp và lão hóa ngược, rất cập nhật về xu thế mới, có niềm tin yêu vào thế hệ trẻ. Trong khi đó, chuyên gia truyền thông kỳ cựu Nguyễn Ngọc Long viết: "Tới Vietnam Idol 2023, tôi cuồng Mỹ Tâm thật luôn. Thứ nhất, Mỹ Tâm quá xinh đẹp. Chẳng biết do make up, do chỉnh app hay ánh sáng studio nhưng cảm nhận cô ấy đẹp không có chỗ chê. Mấy cô hoa hậu, người mẫu dù có đẹp tới đâu cũng khiến tôi cảm giác nó giả giả, bị làm quá lên. Còn Mỹ Tâm thấy đẹp thật, một vẻ đẹp riêng hiếm người có được. Thứ hai, Mỹ Tâm nhận xét quá đỉnh. Nếu thích nghe Mỹ Tâm hát chỉ có 7/10 thì thích nghe Mỹ Tâm chấm điểm ở mức 11/10. Người có ăn có học nhận xét mà người xem như mình biết thêm hiểu thêm bao nhiêu thứ".

Sau hơn 20 năm làm nghề, Mỹ Tâm vẫn xứng danh là "nữ hoàng V-pop", một trong những nữ nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tại Việt Nam. Tài năng, sự nỗ lực bền bỉ trong nghề, những hoạt động từ thiện ý nghĩa cùng sự nghiệp gần như không có scandal chính là lý do khiến cô ở lại lâu dài trong lòng người hâm mộ. Đó cũng là nguyên nhân giúp những chương trình có cô tham dự luôn tăng sức nóng.