Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương khen thưởng lực lượng tham gia phá án. (Ảnh: Xuân Mai)





Theo đó, tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã trao hơn 200 triệu đồng tặng các đơn vị tham gia phá án gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an huyện Kim Thành, Công an xã Đồng Cẩm và Phòng Cảnh sát giao thông Công tỉnh Hải Dương. Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã tặng thưởng 30 triệu đồng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tiên Lãng và Công an xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.



Lãnh đạo huyện Kim Thành trao tặng phần thường tặng đại diện các đơn vị nghiệp vụ tham gia phá án. (Ảnh: Xuân Mai)

Được biết, lãnh đạo huyện Kim Thành do ông Lê Quang Dũng, Bí thư huyện uỷ Kim Thành cũng đã trao phần thưởng tặng đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ truy bắt cướp trong vụ cướp tiệm vàng vừa xảy ra tại xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ tối 7/6, tại tiệm vàng Đức Nam, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành xảy ra vụ cướp tài sản. Hai tên cướp dùng súng khống chế chủ nhà, dùng búa đập vỡ tủ kính lấy vàng. Sau đó đã bắn bị thương người nhà của chủ tiệm vàng, rồi bỏ trốn.

Nơi xảy ra vụ cướp tiệm vàng Đức Nam.

Ngay sau khi nhận được tin, Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án và đã nhanh chóng bắt được 2 tên cướp này. Danh tính 2 tên cướp là Lương Văn Đạt (SN 1990) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989) khi đang trốn tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.