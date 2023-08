Thượng tá 44 tuổi được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang

Ngày 22/8, Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Minh Tân, 44 tuổi, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho Thượng tá Nguyễn Minh Tân. Ảnh: Công an Tiền Giang

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chúc mừng Thượng tá Nguyễn Minh Tân được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đây là vinh dự lớn, ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của Thượng tá Nguyễn Minh Tân trong quá trình công tác.

Đồng chí Nguyễn Minh Tân được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và lãnh đạo Bộ Công an với những nỗ lực, cống hiến của Thượng tá Nguyễn Minh Tân trong thời gian công tác vừa qua.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Thượng tá Nguyễn Minh Tân hứa quyết tâm sẽ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, cùng tập thể phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên tin tưởng, giao phó.



Thượng tá Nguyễn Minh Tân sinh năm 1979, quê quán huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, ông Tân là Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh.