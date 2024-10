Tỉnh Lâm Đồng có Phó Giám đốc Công an mới

Sáng ngày 21/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (trái) trao quyết định bổ nhiệm cho thượng tá Phạm Thanh Hùng.

Theo đó, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao quyết định, bổ nhiệm thượng tá Phạm Thanh Hùng - Trưởng Công an huyện Di Linh làm Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng là cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, toàn diện về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đã có 25 năm học tập, công tác trong lực lượng CAND.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng đã có 15 năm giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy ở các cấp và trưởng thành từ công tác tham mưu.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng (43 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên), có trình độ thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị, từng là Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng (2017-2023). Đến tháng 9/2023, thượng tá Phạm Thanh Hùng được điều động làm Trưởng Công an huyện Di Linh.