Thường Tín: Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp tết và lễ hội Xuân 2024

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của Thành phố do ông Nguyễn Quang Trung - Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã kiểm tra công tác bảo đảm ATTP tết và lễ hội Xuân 2024 trên địa bàn huyện Thường Tín.