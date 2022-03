Thường Tín sẽ nhân rộng mô hình BHXH tự nguyện tại nhiều xã

Tại buổi làm việc với BHXH TP Hà Nội về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT năm 2022, ông Trần Việt Trang - Giám đốc BHXH huyện Thường Tín cho biết năm 2021, BHXH huyện đã hoàn thành xuất sắc, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Hội đồng nhân dân giao.

Cụ thể: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 92,05%, vượt 0,55% chỉ tiêu HĐND huyện giao năm 2021 là 91,5%; Số người tham gia BHXH bắt buộc: 19.128 người, đạt 39,04% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia, vượt 0,04% so với chỉ tiêu HĐND huyện giao năm 2021 là 39%; Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là: 18.041 người đạt 37,04% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia, vượt 0,04% so với chỉ tiêu HĐND huyện giao năm 2021 là 37%; Số người tham gia BHXH tự nguyện là: 1.754 người, tăng 590 người (tăng 50,69%) so với năm 2020, đạt 1,15% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia, vượt 0,15% so với chỉ tiêu HĐND giao năm 2021 là 1%.

ông Kiều Xuân Huy - Chủ tịch UBND huyện Thường Tín phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: BHXH

Thực hiện chi lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho 9.245 người hưởng với tổng số tiền 477,509 tỷ đồng; chủ động, tích cực phối hợp với các cơ sở KCB BHYT đảm bảo quyền lợi của 110.865 lượt người khám chữa bệnh BHYT. Chi phí khám chữa bệnh BHYT là 37,8 tỷ đồng, tăng cường các biện pháp quản lý và sử dụng Quỹ BHYT để tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Ông Kiều Xuân Huy - Chủ tịch UBND huyện Thường Tín đánh giá, trên cơ sở thí điểm thành công mô hình xã điểm về phát triển BHXH tự nguyện tại xã Vạn Điểm với kết quả phát triển được 234 người đạt 190% KH được giao, đồng chí yêu cầu BHXH huyện sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện nhân rộng mô hình tới các xã khác, đặc biệt là các xã có tiềm năng cao như xã Dũng Tiến, xã Văn Bình…

Phối hợp với UBND xã, thị trấn, Trung tâm y tế, Bưu điện huyện và các Phòng, ban ngành liên quan; các Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động BHXH huyện tiếp tục đoàn kết, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Theo BHXH huyện Thường Tín, danh sách các đơn vị trên địa bàn huyện nợ tiền BHXH từ 3 tháng trở lên tính đến ngày 5/1 cho thấy, có tổng cộng 94 đơn vị với tổng số tiền nợ là hơn 15.5 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp nợ tiền BHXH từ 3 tháng trở lên nhiều nhất phải kể tới: Công ty Cổ phần tập đoàn gang thép Hàn Việt có 32 lao động, nợ hơn 4,6 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đức Dương Việt Nam có 3 lao động, nợ hơn 2,5 tỷ đồng. Công ty TNHH Cường & Thịnh có 10 lao động, nợ hơn 1,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần nội thất Phúc Hưng, có 31 lao động, nợ hơn 535 triệu đồng…



Còn ông Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc BHXH Thành phố cho rằng BHXH huyện Thường Tín đã chủ động, linh hoạt thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, đôn đốc thu và thu nợ; công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHYT trên địa bàn huyện đối với 9.245 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH được đảm bảo an toàn, chính xác, đúng quy định.

Trong thời gian dịch bệnh, BHXH huyện đã thực hiện đa dạng, linh hoạt các phương thức chi trả (chi trả gộp 2 tháng, chi trả tại nhà) đẩy mạnh chi trả qua tài khoản ATM.

Đặc biệt, việc thực hiện hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ đã được được viên chức, người lao động BHXH thành phố nói chung và BHXH huyện nói riêng triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ nhanh chóng, kịp thời đến tay người lao động và đơn vị sử dụng lao động.