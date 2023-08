Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An lắng nghe, tháo gỡ khó khăn



Ngày 4/8, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

Chương trình cũng có sự tham gia của 1.121 đại biểu cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Với chủ đề: "Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển" thông qua chương trình, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị từ cơ sở.

Phát biểu đề dẫn và định hướng nội dung đối thoại, ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các đại biểu tập trung vào 3 nhóm chính gồm: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân.

Giải đáp nhiều thắc mắc về chính sách hỗ trợ diêm dân và ngư dân

Đại biểu Lê Khánh Toàn – Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu nêu nhiều khó khăn của diêm dân trong quá trình sản xuất muối, giá cả bấp bênh, đề nghị có chính sách hỗ trợ phù hợp để bà con yên tâm sản xuất, nâng cao đời sống cho diêm dân.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Cảnh An – Bí thư Đảng ủy phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò nêu vấn đề "nóng" liên quan đến dự án chậm tiến độ trên địa bàn. Đó là dự án Khu du lịch bắc đảo Lan Châu hiện tại còn ngổn ngang, hết thời gian vẫn chưa hoàn thành. Đồng thời, đại biểu Nguyễn Cảnh An cũng cho biết, trên địa bàn phường có đội tàu công suất lớn từ 800 – 1.500CV, trong đó có 6 chiếc tàu tham gia Nghị định 130, đề nghị tạo điều kiện để đội ngũ này được mua bảo hiểm thân vỏ tàu và bảo hiểm cho thuyền viên….

Ông Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Thường trực Tỉnh ủy rất chia sẻ với những khó khăn của diêm dân. Nghề muối, nhất là các làng nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một. Có hai nguyên nhân chính, đó là sản xuất muối còn nhỏ lẻ, diện tích muối sạch, chất lượng cao phát triển chậm, năng suất hạn chế, giá muối rất thấp.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã có 2 Nghị quyết số 14 và 18, đặc biệt vừa qua UBND tỉnh cũng đã ban hành đề án về nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối và nhiều đề án khác để hỗ trợ phát triển nghề muối. Trong thời gian tới sẽ tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả góp phần giảm khó khăn, tăng thêm thu nhập cho người dân.

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giải đáp các thắc mắc của đại biểu. Ảnh: Thắng Tình

Liên quan đến nội dung dự án chậm tiến độ tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, ông Nguyễn Đức Trung cho biết, quan điểm của tỉnh là xử lý kiên quyết, đảm bảo đúng quy định. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng ghi nhận ý kiến về vấn đề mua bảo hiểm thân vỏ cho đội tàu đánh bắt xa bờ đang thực hiện theo Nghị định 130, đây là một đề nghị rất thiết thực.

Phát biểu kết luận chương trình, ông Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững. Nghệ An sẽ là trung tâm thương mại, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực Bắc Trung Bộ.

Tỉnh Nghệ An sẽ có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; văn hóa và con người Nghệ An phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của đất nước và mang bản sắc xứ Nghệ; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu tham dự chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn năm 2023, được tổ chức tại thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Nghệ An phát triển toàn diện, hài hòa trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; trở thành tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao, văn minh, hiện đại của cả nước; thực sự là động lực phát triển quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Từ những mục tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh 5 quan điểm và đề nghị người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền xã, phường, thị trấn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm.