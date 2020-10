Thủy Tiên lên tiếng vụ cán bộ thôn thu tiền cứu trợ của dân, bác bỏ đồn đoán “dân cần tiền, không cần bánh chưng”

Đúng theo kế hoạch, Thủy Tiên cùng Công Vinh trở lại miền Trung để cứu trợ bà con vùng ngập lụt. Vừa qua, cặp đôi đã có mặt ở thôn Ngọa Cương (xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) để trao tặng tiền mặt tới từng hộ dân. Điều đáng nói, khi đoàn từ thiện của nữ ca sĩ vừa đi khỏi, cô nhận được thông tin cán bộ thôn đã thu lại tiền của dân.

Thủy Tiên - Công Vinh rút tiền để trao tặng bà con vùng lũ.

Ngay sau khi biết tin, Thủy Tiên đã nhờ người tìm hiểu và xác minh vụ việc. Theo đó, toàn bộ số tiền cán bộ thôn Ngọa Cương thu lại là hơn 400 triệu đồng. Sự việc này khiến dư luận bức xúc, lo lắng cho bà con vùng lũ.

Tối muộn ngày 30/10, Thủy Tiên chính thức lên tiếng trấn an công chúng. Nữ ca sĩ cho biết cô đã làm việc và xác minh, xử lý. Phía cán bộ thôn đã trả lại hết tiền cho người dân. Thủy Tiên khẳng định sẽ không có tiêu cực nào xảy ra. Nếu có, cô sẽ giải quyết nhanh chóng. Bởi đến mỗi nơi, cô đều nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo địa phương.

Thủy Tiên trấn an công chúng: "Việc cán bộ thôn thu tiền của dân Tiên đã làm việc, xác minh và sau khi xử lý thôn đã trả tiền lại hết cho dân rồi ạ. Mọi người đừng lo nhé ạ. Mình đi làm việc đều có nhận được hỗ trợ của lãnh đạo là người đứng đầu mỗi tỉnh, đến địa bàn tỉnh nào đều được sự hỗ trợ an toàn của công an và chính quyền địa phương cả nên mọi người yên tâm sẽ không có tiêu cực nào xảy ra, hoặc có thì sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi ạ".

Thủy Tiên cập nhật hình ảnh bà con đến nhận tiền cứu trợ.

Theo Thủy Tiên, sau khi có được danh sách các hộ dân bị ngập lụt theo từng mức độ, cô sẽ kết hợp cùng người dân mỗi địa phương đi xác minh. Qua đó, đoàn cứu trợ của nữ ca sĩ sẽ biết được đời sống của người dân ở đâu khó khăn hơn và ưu tiên giúp đỡ trước. Thủy Tiên cân nhắc, đánh giá khá kỹ để số tiền mạnh thường quân gửi về được sử dụng đúng mục đích.

Giọng ca "Ngôi nhà hạnh phúc" khẳng định không phát tiền tự phát. Cô phát tiền dựa theo danh sách đã xác minh rõ ràng. Địa phương nào ngập sâu, ít có đoàn từ thiện nào ghé qua, người dân nghèo khó, cô sẽ tặng 10 triệu đồng. Đoàn của cô còn livestream lại để công chúng theo dõi và nắm bắt tình hình.

Nhân đây, Thủy Tiên lên tiếng khi phải đối mặt với một số ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Cô bày tỏ: "Còn việc bảo rằng do Tiên từ thiện cho tiền nên giờ đa số ai cũng trông tiền, cho bánh chưng họ đem bỏ. Thật sự, bánh chưng ai cho Tiên ăn ngay và luôn, đang thèm ghê nè. Là do vận chuyển không may có trục trặc nhiệt độ gì đó mà bánh bị hư ôi, không ăn được chứ không phải người ta chỉ trông tiền mà bỏ đồ đâu, nói vậy tội họ lắm.

Trông thấy nụ cười và nước mắt của người dân, Thủy Tiên có thêm động lực để tiếp tục làm từ thiện.

Ngoài kia vẫn có nhiều người ghen ghét mình rồi đặt điều, nhiều lúc mệt mệt vô tình đọc rồi tự nhiên buồn buồn trong bụng. Mà đến nơi, trời mưa tầm tã mà người dân vẫn ngồi ngoài mưa đợi từ sớm. Nhìn nụ cười và nước mắt của người dân khi người ta nhận được tiền thì tự nhiên hết buồn luôn. Có những thứ cảm xúc mà làm cho con người ta có động lực vô cùng mãnh liệt".

Theo lịch trình, ngày 31/10, đoàn cứu trợ của Thủy Tiên và Công Vinh có mặt tại tỉnh Quảng Trị để giúp đỡ người dân ở đây.