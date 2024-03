Thuyền viên thiệt mạng trong vụ Houthi bắn tên lửa tấn công tàu hàng ở Biển Đỏ: Sắp kỷ niệm 10 năm ngày cưới

Tại căn nhà nhỏ trong con ngõ nhỏ trên phố Trung Hành, quận Hải An, TP.Hải Phòng, gia đình cha mẹ hai bên nội, ngoại của thuyền viên gặp nạn Đặng Duy Kiên đã tề tựu đông đủ.

Chị Lê Thị Miền, vợ của Đại phó Đặng Duy Kiên cho biết, do thi thể của anh Kiên chưa được chuyển về tới Việt Nam nên gia đình chưa thể tổ chức tang lễ cho anh Kiên. Tuy nhiên, theo phong tục tập quán của người Việt, hôm nay, gia đình vẫn làm lễ thắp nhang cúng tuần đầu cho anh.

Căn nhà của vợ chồng anh Đặng Duy Kiên nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Trung Hành, quận Hải An, TP.Hải Phòng. Ảnh: VTH

Tiếp PV Dân Việt trong căn phòng nhỏ của vợ chồng, chị Miền nghẹn ngào chia sẻ, anh chị lấy nhau đến nay vừa tròn 10 năm.

"Chỉ còn 6 ngày nữa là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi. 10 năm trước, anh ấy bay từ nước ngoài về để chúng tôi tổ chức hôn lễ. Thật không ngờ, 10 năm sau anh ấy cũng bay từ nước ngoài về, nhưng là để làm đám tang...", chị Miền giàn giụa nước mắt nói.

Bàn thờ thuyền viên Đặng Duy Kiên. Ảnh: VTH

Kết quả cuộc hôn nhân sau 10 năm, anh chị đã sinh được 2 cậu con trai, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ mới lên 6 tuổi.

"Anh ấy là lao động chính trong nhà. Căn nhà nhỏ này chúng tôi mua khi mới cưới nhau. Anh Kiên đã có thâm niên 13 năm đi biển. Anh ấy vừa làm vừa học, phấn đấu. Vừa rồi, anh ấy đã lấy bằng thuyền trưởng. Anh ấy mới nhận tàu trước Tết vừa rồi. Chuyến đi này, anh dự định sẽ mang tiền về để chúng tôi mua căn nhà mới cho rộng rãi, nhưng không ngờ tai họa lại ập tới. Đây là bàn làm việc của anh ấy, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn...", chị Miền vừa nói vừa lau nước mắt.

Chị Lê Thị Miền, vợ của thuyền viên gặp nạn cùng cậu con trai thứ hai của anh chị. Ảnh: VTH

Theo anh Lê Văn Toàn, em trai của chị Miền, khi thi thể anh Kiên được đưa về, gia đình sẽ tổ chức tang lễ cho anh Kiên tại quê nhà ở xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng.

"Anh Kiên rất yêu quê. Khi còn ở nhà, cứ cuối tuần anh ấy lại về quê thăm bố mẹ. Chính vì thế, gia đình tôi muốn đưa anh ấy về quê", anh Toàn nói.

Bàn làm việc của anh Đặng Duy Kiên. Ảnh: VTH

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, ngày 7/3, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin thuyền viên Việt Nam trên tàu True Confidence bị tấn công trên biển, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao VIệt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

"Ngày 7/3/2024, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia kiêm nhiệm Yemen và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng các công dân Việt Nam trên tàu.

Theo thông tin sơ bộ, trên tàu có 4 thuyền viên Việt Nam, 1 thuyền viên đã tử vong và 3 thuyền viên trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tiếp tục liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, xử lý các vấn đề hậu sự cho thuyền viên tử vong nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước làm việc với công ty phái cử các thuyền viên để triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết.

Việt Nam cực lực lên án hành vi tấn công bạo lực, vô nhân đạo nhằm vào dân thường vô tội và các phương tiện dân sự trên các tuyến hàng hải quốc tế. Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức các hành động sử dụng vũ lực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do cho các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế".

Tàu hàng True Confidence khi chưa bị tấn công. Ảnh: vesseltracker

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, liên quan vụ tàu hàng True Confidence, treo cờ Barbados, bị lực lượng Houthi ở Yemen tấn công bằng tên lửa ngày 6/3 ở khu vực Biển Đỏ ngoài khơi cảng Aden của Yemen, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti cho biết đã xác minh thông tin và xác định trên tàu có thủy thủ đoàn 20 người, gồm 15 người Philippines, 4 người Việt Nam và 1 người Ấn Độ. Vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng, gồm 2 người Philippines và 1 người Việt Nam.

Toàn bộ thủy thủ đoàn và những người trên tàu đã được Hải quân Ấn Độ đưa đến Djibouti. Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti đã liên hệ với nhóm thủy thủ người Việt Nam. Hiện sức khỏe của 3 thủy thủ người Việt đều ổn định. Tuy nhiên, họ đã mất hết giấy tờ tùy thân khi tàu bị tấn công.

Đại sứ quán Việt Nam sẽ sớm cử một cán bộ sang Djibouti để hỗ trợ các thủ tục, tiến hành xác minh nhân thân để làm lại hộ chiếu. Đại sứ quán cũng đang phối hợp với Đại sứ quán Philippines tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti để triển khai công tác hỗ trợ hậu cần và bảo hộ công dân.

Dự kiến, sau khi các thủ tục được hoàn thành, 3 thủy thủ Việt Nam cùng với thi thể thủy thủ thiệt mạng sẽ được hỗ trợ đưa về nước bằng đường hàng không qua Saudi Arabia hoặc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo gia đình chị Miền cho biết, thông tin gia đình nhận được đến nay, dự kiến ngày 13/3, thi thể anh Kiên sẽ được đưa về Việt Nam. Gia đình có nguyện vọng thi thể anh Kiên được đưa về nguyên vẹn.

"Gia đình tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đến gia đình chia sẻ, động viên. Mong muốn nhất của gia đình tôi hiện nay là sớm đón được chồng tôi trở về", chị Miền nói.