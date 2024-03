TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chồng vượt hơn 80km chém vợ chết tại chỗ; bênh cha, dùng dao sát hại hàng xóm

Chồng vượt hơn 80km chém vợ chết tại chỗ

Tối 9/3, thông tin từ Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, lúc 13h ngày 9/3, tại tổ 8, khu phố 2, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước xảy ra vụ giết người.

Sau khi chém vợ chết tại chỗ ở tổ 8, khu phố 2, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Tâm đến Công an phường đầu thú. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng hơn 11h cùng ngày, Nguyễn Đức Thiện Tâm (sinh năm 1977, trú tỉnh Tiền Giang) do bực tức với vợ trong mâu thuẫn tình cảm gia đình nên đã đi mô tô từ Củ Chi (TP.HCM) về phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Khi đi, Tâm cầm theo một con rựa và một con dao (do Tâm làm thợ cắt củi).



Khi đến nơi gặp chị P.T.K.H (sinh năm 1978, là vợ Tâm), người đàn ông này liền lao vào dùng rựa chém liên tiếp nhiều nhát làm chị H. gục tại chỗ.

Sau khi chém chết vợ, Tâm đã đến Công an phường Hưng Long đầu thú.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Bênh cha, dùng dao sát hại hàng xóm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an huyện Tánh Linh và các đơn vị liên quan hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng vừa xảy ra khiến 1 người tử vong.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc khiến 1 người tử vong ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: NL

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 8/3, ông N.V.H (SN 1975, trú xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh) cùng với 2 người con sang nhà ông N.Đ.Đ (hàng xóm kế bên) nói chuyện liên quan tới đất đai rồi xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, ông H. dùng tay đấm vào mặt ông Đ.

Thấy cha bị đánh, Nguyễn Đình Trí (SN 1992, con trai ông Đ.) chạy vào nhà lấy 1 con dao rồi chém vào người của ông H. gây thương tích. Sau đó, ông H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận, nhưng đến 18 giờ 40 phút cùng ngày, do vết thương quá nặng ông H. đã tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh đã đưa Nguyễn Đình Trí về trụ sở công an làm việc tịch thu con dao tang vật và bảo vệ hiện trường. Qua làm việc, Nguyễn Đình Trí đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Trí đã bị công bắt giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Truy tìm đối tượng cướp giật 1 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/3, Công an TP.Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc truy tìm đối tượng cướp giật tài sản, xảy ra tại phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên, xảy ra chiều 8/3.

Hình ảnh 2 đối tượng cướp giật 1 tỷ đồng tại khu vực một ngân hàng ở Vĩnh Phúc. Ảnh: Tuổi trẻ Công an Vĩnh Phúc

Theo nhà chức trách, khoảng 15h40 ngày 8/3, tại đường Mê Linh, phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên xảy ra vụ cướp giật 1 tỷ đồng.

Có 2 đối tượng là nam giới đi trên xe máy nhãn hiệu Honda Vision, màu xanh đậm, BKS: 29X5 - 129.32 (biển giả) và 1 đối tượng là nam giới đeo kính gọng đen đi xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh đậm, BKS: 33M6 - 7321 (biển giả).

Nhà chức trách thông báo ai biết hoặc nhìn thấy các đối tượng có đặc điểm trên thì kịp thời bắt giữ và báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc qua SĐT: 0692.621.236 hoặc điều tra viên Nguyễn Việt Hùng, SĐT: 0975.125.335 để phối hợp giải quyết theo quy định.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thưởng nóng cho ai cung cấp thông tin có giá trị và giữ bí mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cung cấp tin.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an tạm giữ nữ sinh lớp 12 để điều tra hành vi đâm nữ sinh lớp 11 tử vong

Ngày 9/3, nguồn tin của PV Dân Việt cho hay, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự T.T.M.T. (trú tại thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đăk Pơ - là học sinh lớp 12 Trường THCS và THPT Y Đôn thuộc huyện Đăk Pơ) để điều tra, làm rõ về hành vi dùng dao đâm tử vong một nữ sinh trên địa bàn thị xã An Khê.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, do phát sinh mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội, vào khoảng 14h39 ngày 6/3, T.T.M.T. nhắn tin cho P.N.N.H (trú tại thị xã An Khê - là học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Trãi thuộc thị xã An Khê) để hẹn gặp nhau nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 20h cùng ngày, T. và H. rủ thêm nhóm bạn của mình đi đến điểm hẹn tại phường An Tân (thị xã An Khê). Tuy nhiên, các đối tượng lại đối sang điểm hẹn tại tổ 6 (phường An Bình, thị xã An Khê).

Tại đây, T. và H. xảy ra xô xát với nhau. Sau đó, T. đã dùng dao cất sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người H. Hậu quả, H bị thương, được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê.

Sau khi gây án, T. đã đến Công an thị xã An Khê đầu thú.



Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trộm đột nhập bưu điện Cầu Voi, nơi từng là hiện trường vụ án liên quan Hồ Duy Hải

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 9/3, thông tin từ UBND xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), Công an xã vừa phối hợp ngành chức năng kiểm tra bưu điện Cầu Voi, nơi có nhiều hệ thống máy móc liên quan đến đường dây điện thoại. Tại đây, công an phát hiện kẻ gian cắt trộm nhiều đoạn dây điện ở bên trong làm gián đoạn liên lạc.

Đối tượng trộm đột nhập vào bên trong bưu điện Cầu Voi để cắt trộm dây điện. Ảnh: Thiên Long

Liên tục trong nhiều ngày, một số hộ dân khu vực cầu Voi thuộc ấp 5, xã Nhị Thành mất tín hiệu liên lạc khi sử dụng điện thoại bàn. Cho rằng hệ thống đường dây gặp sự cố, người dân báo cho Bưu điện tỉnh Long An để khắc phục, sửa chữa.

Khu vực cấm vào nhưng đối tượng vẫn đột nhập do không ai trông coi quản lý. Ảnh: Thiên Long

Đến kiểm tra bên trong bưu điện Cầu Voi, nhân viên phát hiện một số đầu dây bị cắt rời thành nhiều đoạn. Đây cũng là nguyên nhân chính gây gián đoạn một số điện thoại bàn của các hộ dân tại địa phương.

Công an xã Nhị Thành phối hợp kiểm tra, lập biên bản sự việc, hiện chưa rõ số tài sản thiệt hại.

Bưu điện Cầu Voi là nơi xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng, 2 nữ nhân viên bưu điện bị sát hại vào ngày 13/1/2008. Sau đó cơ quan tố tụng xác định hung thủ là Hồ Duy Hải. Người này đã bị tuyên án tử hình về 2 tội giết người và cướp tài sản.

Trong vụ án này, người thân của Hồ Duy Hải liên tục kêu oan.

Tháng 8/2020, tại quyết định Giám đốc thẩm đã khẳng định Hồ Duy Hải bị kết án tử hình vì hai tội Giết người và Cướp tài sản "là không oan".

Còn với bưu điện Cầu Voi, từ khi xảy ra vụ án đã đóng cửa không còn kinh doanh, bên trong và trên tầng hai vẫn còn nguyên máy móc quản lý của đường dây điện.