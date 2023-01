Tiền Giang: Cảnh sát khởi tố 8 đối tượng tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ 1

Sáng ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng gồm: Trần Thạch Trọng Nghĩa (17 tuổi), Lê Nguyễn Nhật Bình (21 tuổi), Trần quốc Huy (18 tuổi) cùng ngụ huyện Chợ Gạo, Huỳnh Hiếu Thông (20 tuổi), Phan Thanh Duy (18 tuổi) cùng ngụ huyện Châu Thành và Hồ Lê Hoài Bảo (19 tuổi), Nguyễn Hoàng Phong (21 tuổi) cùng ngụ TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Trần Anh Tuấn (21 tuổi), ngụ huyện Châu Thành (tỉnh Long An) để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ba đối tượng trong nhóm bị Cảnh sát điều tra huyện Châu Thành (Tiền Giang) khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CACC

Đây là 8 đối tượng trong nhóm thanh thiếu niên tụ tập, kéo xe, nẹt pô trên quốc lộ 1.

Theo đó, khoảng 22 giở ngày 14/6/2022 và ngày 1/10/2022, nhóm đối tượng cùng nhiều thanh thiếu niên ở một số địa phương giáp ranh tụ tập đua kéo xe trái phép trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua huyện Châu Thành, làm náo loạn dọc tuyến giao thông và gây lo lắng cho người đi đường.

Hai lần lực lượng phòng chống đua kéo xe trái phép Công an Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành phát hiện, chặn bắt nhiều đối tượng cùng phương tiện đã thay đổi đặc trưng.

Tiến hành phân loại xác minh, Cơ quan CSĐT huyện Châu Thành có đủ tài liệu chứng cứ 8 đối tượng trên liên tục thực hiện hành vi rú ga, đua xe trái phép để cho nhóm thanh thiếu niên cùng tham gia.

Hành vi này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng khu vực, đủ căn cứ để khởi tố vụ án phục vụ công tác điều tra.