Tiền Giang: Xóa 2 điểm cờ bạc có nhiều phụ nữ tham gia

Chiều 7/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cùng tang vật 2 vụ đánh bạc ăn thua bằng tiền với số lượng lớn cho Công an huyện Cái Bè điều tra làm rõ để xử lý theo thẩm quyền.

Khoảng 18 giờ ngày 4/12, trinh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Cái Bè bao vây tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại nhà bà Nguyễn Thị Bé (66 tuổi, ấp An Hiệp, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè).

nhà bà Nguyễn Thị Bé (66 tuổi) ngụ ấp An Hiệp, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè. Ảnh: CACC





21 đối tượng tham gia bị tạm giữ cùng bộ lắc tài xỉu, 10 lá bài tây, 19 điện thoại di động, 109.000.000 đồng và 4 xe máy gửi gần đó. Trong số này có một số phụ nữ làm nghề buôn bán.

Trước đó, 12 giờ 20 cùng ngày, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền trên phần đất của ông Nguyễn Văn Hoa (59 tuổi, ấp 4, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè). Cảnh sát tạm giữ 10 đối tượng tham gia cùng 5 con gà đá, 120 cuộn băng keo, 1 cân đồng hồ 6 cặp cựa sắt, 10 xe máy và số tiền hơn 32.000.000 đồng

Tại cơ quan công an, các đối tượng đều thừa nhận tham gia đánh bạc ăn tiền. Hiện, công an đang làm rõ người trực tiếp tổ chức đánh bạc để làm cơ sở xử lý theo pháp luật.