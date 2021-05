Tiếp xúc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cử tri đề nghị tăng cường chống tham nhũng

Ngày 15/5, ứng cử viên ĐBQH, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các ứng cử viên ĐBQH tham dự hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XV tại huyện Hóc Môn. Khoảng 1.000 cử tri của huyện đã tham gia buổi tiếp xúc trực tiếp tại hội trường và theo dõi, tiếp xúc trực tuyến tại 12 đầu cầu ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ứng cử viên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho các cử tri biết, theo chương trình thì các ứng viên sẽ có ít nhất là 10 buổi tiếp xúc cử tri trước đợt bầu cử nhưng do Covid nên chương trình tiếp xúc tại nhiều nơi phải giảm xuống. TP.HCM đã làm rất nghiêm túc công tác phòng chống dịch nên đoàn đã và sẽ tiếp xúc đủ luôn 10 buổi.

"Chúng tôi đã lắng nghe rất nhiều ý kiến của bà con, bận bao nhiêu thì bận nhưng chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của bà con", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng viên tranh thủ xem thông tin mà báo chí đăng tải trước khi vào buổi tiếp xúc - Ảnh: Quang Phương.

Tạo cơ chế riêng cho TP.HCM phát triển

Trình bày chương trình hành động với các cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói: "Trước hết, chúng tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, nêu gương của người viên chức, tinh thần phục vụ người dân của ĐBQH. Tiếp đó là các vấn đề liên quan đến đời sống người dân, giải quyết vấn đề liên quan đến đời sống cán bộ địa phương, giảm các chính sách phiền hà đến người dân, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư; đảm bảo an ninh an toàn cho người dân, môi trường sinh thái, đảm bảo các điều kiện an toàn cho người yếu thế…".

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Đoàn Thiên Lý (xã Xuân Thới Đông) nói: "Tôi rất tâm đắc với chương trình hành động của các ứng viên. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về ứng cử tại đây là niềm tự hào của người dân chúng tôi. Tôi đề nghị nếu trúng cử các vị hãy tạo điều kiện để Hóc Môn ngày càng phát triển. Các vị phải đưa ra các chính sách để quan tâm nhiều hơn đến gia đình chính sách.".

Còn cử tri Nguyễn Đức Mạnh (xã Tân Thới Nhì) trình bày: "Khi đã trúng cử hãy đem hết trí tuệ, tâm huyết cống hiến cho đất nước. Các vị hãy cùng với đoàn đại biểu TP.HCM trao đổi, bàn bạc với Quốc hội để đưa ra những nghị quyết riêng, tạo cho TP.HCM những cơ chế phát triển, giống như trước đây từng có nghị quyết thành lập TP. Thủ Đức.".

Cử tri Phan Thị Tuyết Anh (thị trấn Hóc Môn) nói: "Khi các đại biểu đưa tay ấn nút các quyết sách hãy nghĩ đến quyền lợi của người dân chúng tôi. Trong nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, các đại biểu làm rất tốt việc này. Tôi còn nhớ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc khi còn là Thủ tướng đã từng chỉ đạo xử lý một vụ bạo hành trẻ em ở Hóc Môn. Báo chí đăng là ông chỉ đạo xử lý ngay! Việc làm này là vì quyền lợi người dân, chúng tôi rất ấm lòng! Người dân chúng tôi rất cảm ơn!".

Sau buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nán lại để trò chuyện cùng các cử tri - Ảnh: Quang Phương

Đề xuất chống tham nhũng

Cử tri Tuyết Anh nêu kiến nghị với các ứng viên: "Chống tham nhũng cần tăng cường hơn nữa những biện pháp hữu hiệu để thu hồi tài sản tham nhũng. Các cán bộ không chuyên trách ở phường, xã kiêm nhiệm rất nhiều việc nhưng tiền lương rất thấp, chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng thì lấy đâu tiền chăm lo cho gia đình. Do đó kiến nghị Quốc hội xem xét tăng tiền lương cho cán bộ không chuyên trách. Chúng tôi cũng đề nghị có nhiều hơn nữa những chính sách để chăm lo, hỗ trợ cho người già, nhất là những người neo đơn.".

Còn cử tri Hồ Văn Công (thị Trấn Hóc Môn) phát biểu: "Chúng tôi rất hoan nghênh vấn đề chống tham nhũng, chính một bộ phận nhỏ cán bộ "dính" tham nhũng đã làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Không làm chính sách trong phòng lạnh

Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói: "Tôi rất phấn khởi vui mừng về những ý kiến đóng góp đối với chương trình hành động của chúng tôi. Các ý kiến đóng góp của cử tri đều vì cái chung của huyện nhà, tập trung vào sự phát triển của nước nhà, tập trung vào nguyện vọng chính đáng của người dân. Đặc biệt là các cử tri đã thể hiện sự tin tưởng vào bản thân tôi và các ứng viên khác. Một điều rất đáng mừng là các của tri đã nhìn nhận được rằng công tác bầu cử ngày càng dân chủ.



Kết thúc buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước khẳng định: "Chúng tôi không bỏ bất cứ một cuộc tiếp xúc cử tri nào trước và sau kỳ họp Quốc hội. Chính những tâm tư nguyện vọng, hơi thở của nhân dân sẽ giúp chúng tôi đưa ra những chính sách mới chứ không phải làm chính sách trong phòng lạnh. Với những tình cảm như vậy, chúng tôi xin lắng nghe những ý kiến của bà con cử tri, xin cám ơn và gửi lời chúc sức khỏe tất cả bà con cô bác".