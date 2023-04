Clip: Chủ tịch Hội NDVN và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Thành viên đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri còn có bà Trần Thị Thanh Hương – Trưởng đoàn ĐBQH, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang là thành viên trong đoàn.

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, sáng 25/4. Ảnh: Hồng Cẩm

Sau khi nghe đoàn ĐBQH báo cáo nội dung báo cáo kiến nghị của đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tại kỳ họp thứ năm, cũng như tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh An Giang nói riêng, cả nước nói chung, bà con cử tri huyện Chợ Mới vô cùng phấn khởi.

Bên cạnh đó bà con cử tri gửi ý kiến đến đoàn ĐBQH 13 ý vấn đề về gói tín dụng nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp; tình hình các cây xăng liên tục đóng cửa, ảnh hưởng việc sản xuất cũng như đời sống bà con; tình hình tệ nạn xã hội, an ninh trật tự có dấu hiệu tăng, nhất là nạn trộm cắp, ma tuý.

Đại biểu và khoảng 100 cử tri huyện Chợ Mới tham dự hội nghị. Ảnh: Hồng Cẩm

Cử tri ý kiến, địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng sang cây ăn trái gặp khó khăn về đầu ra, giá cả quá thấp... Tình hình giao thông trên địa bàn còn hạn chế; vấn đề ô nhiễm môi trường ở khu dân cư; vấn đề mua BHYT học đường thay vì mua theo hộ gia đình.

Cử tri Đỗ Thanh Vân (ấp Mỹ Thành, Mỹ Hội Đông): "Chính phủ thông qua gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ về nhà ở xã hội 120 nghỉ tỷ đồng cho công nhân và người có nhập thấp, tỉnh An Giang cần tranh thủ gói tín dụng này để có nhiều nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thu nhập thấp của tỉnh nhà, tạo an sinh xã hội. Đề nghị đoàn ĐBQH kiến nghị Quốc hội, Chính phủ giảm lãi suất cho nhà đầu tư để giảm giá thành, công nhân, người lao động có cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội".



Cử tri Đỗ Thanh Vân (ấp Mỹ Thành, Mỹ Hội Đông) phát biểu ý kiến. Ảnh: Hồng Cẩm

Vấn đề phụ lương, phụ cấp cho cán bộ thôn, khóm, ấp được cử tri hết sức băn khoăn, cử tri Hà Thị Dung (Mỹ Hội Đông) kiến nghị: "Đoàn ĐBQH cần kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các Bộ Ngành Trung ương xem xét chính sách tiền lương đối với cán bộ cấp ấp hiện nay lương quá thấp không thể toàn tâm toàn ý phục vụ công việc. Ví dụ lực lượng quân sự, dân quân và các đoàn thể ấp chỉ có lương, không có trợ cấp, thu nhập từ 1,5-2 triệu đồng thì không thể làm tốt công việc được!".

Ngoài ra cử tri còn kiến nghị nâng cấp tỉnh độg 942 thành QL80B, cũng như đầu tư cần đầu tư các tuyến đường đấu nối vào cao tốc... giúp việc vận chuyển giao thương của bà con rất thuận lợi, rút ngắn thời gian, bảo đảm chất lượng hàng hoá...

Thay mặt đoàn ĐBQH, ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN ghi nhận những ý kiến của bà con cử tri và trao đổi thêm với bà con cử tri về gói tín dụng ưu đãi về nhà ở xã hội; về tình hình sản xuất nông nghiệp, giá trị sản phẩm nông nghiệp của nước ta....

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN ghi nhận những ý kiến của bà con cử tri huyện Chợ Mới. Ảnh: Hồng Cẩm

Theo Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN, thời gian qua Chính phủ rất quan tâm vấn đề nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp, nhưng gói hỗ trợ chủ yếu ở các thành phố lớn, chưa có gói hỗ trợ về nông thôn.

Về tình hình sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân An Giang nói riêng, khu vực ĐBSCL nói chung theo ông Lương Quốc Đoàn vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, thiếu tính liên kết, chưa xây dựng được vùng nguyên liệu, sản xuất không theo quy hoạch dẫn đến tình trạng giẫm chân lên nhau, đầu ra gặp nhiều khó khăn.

Để nông sản của bà con nông dân được nâng cao giá trị, đầu ra ổn định, theo Chủ tịch Trung ương Hội nông dân bà con nông dân cần thay đổi tư duy sản xuất cùng các ngành, đoàn thể địa phương liên kết sản xuất, tạo vùng nguyên liệu, sản xuất theo quy chuẩn xuất khẩu để thu hút doanh nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 25/4. Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Lương Quốc Đoàn cũng thông tin, đầu vào nguyên liệu chính sản xuất phân bón, thức ăn gia súc của các doanh nghiệp nước ta chủ yếu nhập khẩu, phụ thuộc vào nước ngoài nên giá tăng đột biến chưa có dấu hiệu dừng. Vừa qua Chính phủ cũng chỉ đạo các Bộ ngành nghiên cứu giảm thuế đối với các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phân bón, thức ăn gia súc để hạ giá thành, giúp bà con nông dân sản xuất có lợi nhuận.

Về vấn đề lương, trợ cấp cán bộ địa phương khóm, ấp, theo ông Lương Quốc Đoàn, đây là lực lượng cơ sở trực tiếp vất vả, kiêm nhiệm nhiều việc nhưng mức phụ cấp quá thấp, chỉ từ 1,5-2tr đồng/ tháng, không đảm bảo cuộc sống gia đình... Nếu tập trung làm việc không sẽ không còn thời gian làm kinh tế gia đình. Về vấn đề này ĐBQH đã kiến nhiều lần nghị nâng mức phụ cấp linh hoạt hơn đối với cán bộ thôn, xóm, ấp để lực lượng này yên tâm công tác...