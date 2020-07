“Tiểu tam hot nhất” bị mẹ ruột mượn danh tiếng lừa tiền gây phẫn nộ?

Mới đây, cộng đồng mạng Hàn Quốc xôn xao trước bài đăng tố cáo mẹ một nữ diễn viên nổi tiếng lừa đảo. Dưới bài đăng, các bình luận thi nhau gọi tên Han So Hee – người đóng vai "tiểu tam" trong phim truyền hình "Thế giới hôn nhân" từng "gây sốt" châu Á thời gian qua.

Chủ nhân bài đăng tố cáo mẹ Han So Hee điều hành một quỹ tiết kiệm, các thành viên tham gia sẽ phải trả góp hàng tháng, khoản tiền lớn sẽ thay phiên đến tay từng thành viên. Quỹ tiết kiệm này giống hình thức chơi hụi ở Việt Nam. Người này tiết lộ đã tham gia vào quỹ tiết kiệm của mẹ Han So Hee từ tháng 10/2015 đến tháng 8/2016.

Han So Hee.

Mỗi tháng, chủ nhân bài viết phải đóng hơn 2,45 triệu won (khoảng 47 triệu đồng). Tổng cộng số tiền người này đã đóng là 26,95 triệu won (khoảng 519 triệu đồng). Điều đáng chú ý, đến tháng 9/2016, đến lượt nạn nhân nhận tiền, mẹ Han So Hee biến mất. Đến khi bị dọa sẽ báo cảnh sát, mẹ nữ diễn viên mới chịu nghe điện thoại và báo rằng đã tiêu hết số tiền đó.

Nạn nhân của mẹ Han So Hee tức giận cho hay bà ta hứa sẽ trả lại tiền khi con gái thành công và nổi tiếng. Hành vi lừa tiền của bà khiến cuộc sống nạn nhân khổ sở. Chủ nhân bài đăng mong muốn pháp luật trừng trị mẹ Han So Hee và cảm thấy phẫn nộ mỗi lần trông thấy nữ diễn viên xuất hiện trên sóng truyền hình.

Nhắc đến Han So Hee, chủ nhân bài đăng không giữ nổi bình tĩnh: "Mỗi khi nhìn thấy Han So Hee trên truyền hình, tôi rất tức giận, không thể ngừng hỏi cô ấy có đang tiêu tiền của tôi không. Tâm trạng tôi vô cùng hỗn độn khi con gái của kẻ lừa đảo trở thành diễn viên nổi tiếng".

Dan mạng xứ Hàn tỏ ra thông cảm trước hoàn cảnh của Han So Hee.

Hiện tại, phía Han So Hee vẫn chưa đưa ra phản hồi về bài đăng tố cáo trên. Một bộ phận khán giả tỏ ra thương cảm cho số phận của nàng "tiểu tam" hot nhất Hàn Quốc thời gian qua do hoàn cảnh gia đình: Bố mẹ ly hôn, lớn lên cùng bà ngoại… Họ cho rằng mẹ Han So Hee đã lợi dụng danh tiếng của con gái mình để lừa tiền mọi người.