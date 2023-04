TikTok sử dụng thuật toán khai thác điểm yếu của người trẻ

Theo Guardian, ông Imran Ahmed đến từ Trung tâm chống thù ghét trực tuyến cho biết, trong báo cáo tháng 12/2022, TikTok đã có những thuật toán gây nghiện đẩy nội dung độc hại đến một số người dùng chỉ sau vài phút mở tài khoản, đặc biệt là những người dùng trẻ tuổi.

Các nhà nghiên cứu của Trung tâm Chống thù ghét Kỹ thuật số đã tạo một số tài khoản người dùng TikTok 13 tuổi tại Anh, Mỹ, Canada và Australia. Sau khi đăng ký, người dùng nhỏ tuổi sẽ tiếp xúc với nội dung tự làm hại trong vòng 2,5 phút và nội dung rối loạn ăn uống trong 8 phút. Mục đích các nhà nghiên cứu muốn xem thuật toán của TikTok sẽ phản hồi ra sao.

Thuật toán của TikTok tạo ra nhiều ảnh hưởng xấu cho trẻ em. Ảnh: Reuters

Chỉ sau vài phút, TikTok đã gợi ý những video phổ biến nhất mang nội dung về giảm cân và tự hủy họai bản thân. Các video này có chứa các hình ảnh của người mẫu và kiểu cơ thể lý tưởng, thậm chí cả hình ảnh lưỡi dao cạo và thảo luận về hành động tự sát. Chúng khiến cho người xem có cái nhìn đặc biệt méo mó về bản thân, cơ thể, sức khỏe tinh thần và so sánh với người khác.

Theo nghiên cứu của trung tâm này, nếu đổi tên người dùng từ "Sarah" thành "Sarah Lose Weight" (Sarah giảm cân) trên TikTok, thuật toán sẽ cung cấp nội dung độc hại nhiều hơn 12 lần. Hoặc một ví dụ khác khi một cậu bé 14 tuổi bắt đầu dùng TikTok, nội dung từ Andrew Tate – một người thù ghét phụ nữ - sẽ hiện ra trong chưa đầy 3 phút.

Nhiều quốc gia trên thế giới hạn chế người dân sử dụng TikTok. Ảnh: Internet

Ủy viên thông tin Anh cho biết, hiện tại, có đến hơn 1 triệu trẻ em dưới độ tuổi sử dụng TikTok có thể tiếp xúc với nội dung độc hại khi nền tảng thu thập và dùng dữ liệu cá nhân của chúng. Dữ liệu này có thể bị lợi dụng để theo dõi và lập hồ sơ, dẫn trẻ em đến nội dung không phù hợp. Thậm chí, nhiều trẻ em đã tử vong vì thực hiện những thử thách nguy hiểm trên TikTok.

Các thuật toán của Tiktok không chỉ chi phối, "thao túng tâm lý" trẻ em mà ngay cả với người lớn có đầy đủ năng lực tư duy và nhận thức cũng mắc phải cạm bẫy này. Các định nghĩa, định kiến, thế giới quan của một bộ phận giới trẻ ngày nay coi trọng chủ nghĩa vật chất, coi nhẹ việc học hành, nó cũng như cách thức "ru ngủ" ý chí của mọi người không cần cố gắng, phấn đấu, rèn luyện những phẩm chất tốt đẹp; cách nhìn về thế giới xung quanh trở nên méo mó.

Trước tình trạng đó, đã 13 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức đã ban lệnh cấm Tiktok trên thiết bị của nhân viên, gồm: Đan Mạch, Bỉ, Ấn Độ, Đài Loan, Mỹ, Australia, Canada, New Zealand, Na Uy, Hà Lan, Anh, Pháp và Ủy ban châu Âu (EC). Đặc biệt Jordan, Ấn Độ và Afghanistan đã cấm hoàn toàn Tiktok tại quốc gia của mình để ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực của ứng dụng này. Nhiều quốc gia có xu hướng cấm cài đặt ứng dụng này trên thiết bị công do lo ngại về quyền riêng tư, bảo mật và an ninh mạng.