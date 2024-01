Ngày 15/1, gần 20 TikToker, các nhà sáng tạo nội dung số đã có mặt tại nhiều điểm tham quan, du lịch, cơ sở kinh doanh sản phẩm truyền thống, làng nghề của TP.Thủ Đức để quay video, quảng bá du lịch TP.Thủ Đức.



Đây là chương trình do Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM tổ chức, chuẩn bị cho Ngày hội mua sắm Chợ Tết Thủ Đức trực tuyến dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Các TikToker, nhà sáng tạo nội dung số tham quan công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm, livestream quảng bá Thủ Đức. Ảnh: Hồng Phúc

Sáng sớm, các nhà sáng tạo nội dung đã có mặt công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm. Đây là công trình vui chơi, giải trí mới tại TP.Thủ Đức, ra mắt chào đón năm 2024. Các TikToker check-in với vườn hoa hướng dương nổi tiếng, gây sốt rần rần gần đây tại TP.HCM.

Các đoạn phim ngắn được các nhà sáng tạo nội dung số ghi lại với những góc nhìn mới nhất về TP.Thủ Đức, góc nhìn “triệu USD” khu vực bến Bạch Đằng… để chuẩn bị cho video quảng bá du lịch trên nền tảng TikTok.



TikToker An Thành - sở hữu kênh An Thành, cho biết rất hứng thú với buổi trải nghiệm tham quan, khám phá các địa điểm du lịch tại TP.Thủ Đức. Tuy chỉ mới bắt đầu địa điểm đầu tiên là vườn hoa hướng dương nhưng theo An Thành, chuyến đi hứa hẹn nhiều trải nghiệm khiến anh thêm yêu TP.HCM.

Các bạn trẻ chụp ảnh tại công viên hoa hướng dương. Ảnh: Hồng Phúc

TikToker Thái Triệu Vi - sở hữu kênh Triệu Vi, cho biết trước đó, cô có quay video quảng bá du lịch chợ Bến Thành, giới thiệu các mặt hàng, đặc sản và cho mọi người biết tiểu thương chợ Bến Thành rất thân thiện, không quá chặt chém như mọi người vẫn nghĩ.

“Video giới thiệu chợ Bến Thành của Vi thu hút hơn 10 triệu lượt xem. Vi rất vui vì phần nào giúp quảng bá du lịch TP.HCM và Thủ Đức lần này, hy vọng sẽ lan tỏa như vậy”, TikToker Triệu Vi nói.

Sau khu vực công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm, các nhà sáng tạo nội dung số trải nghiệm cơ sở sản xuất nem Thủ Đức, các công đoạn làm nên sản phẩm của thương hiệu thời trang jean V64 nổi tiếng, vườn lan, vườn mai tiền tỷ, Đường sách TP.Thủ Đức.

Các nhà sáng tạo nội dung số tham quan vườn hoa, cây giống - nơi cung cấp cây chuẩn bi cho Ngày hội mua sắm Chợ Tết Thủ Đức trực tuyến dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Hồng Phúc

Theo ban tổ chức, TP.Thủ Đức hiện có số lượng tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, những lợi thế về địa lý, kinh tế, những giá trị văn hóa mang đậm dấu ấn riêng về lịch sử, địa lý, kết hợp hài hòa với các khu đô thị mới.



Chuyến đi giúp các nhà sáng tạo nội dung trải nghiệm và tham quan các điểm du lịch, cơ sở sản xuất hoa và đặc sản Thủ Đức, đồng thời hiểu thêm về một số sản phẩm sẽ tham gia các phiên livestream trong khuôn khổ chương trình ngày hội dịp Tết Nguyên đán.

Cách đây khoảng một tuần, Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM cũng đã tổ chức đưa các nhà sáng tạo nội dung số về Bến Tre, Tiền Giang tìm hiểu về các làng hoa nổi tiếng, kết nối với các nhà vườn, nông dân trồng hoa chuẩn bị cho Ngày hội mua sắm Chợ Tết Thủ Đức trực tuyến dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.